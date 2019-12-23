美國再將中國列為宗教自由「特別關注國」　外交部用數據駁斥

針對美國國務院12月20日發表2018年國際宗教自由年度報告，再度將中國及朝鮮等9個國家列入宗教自由特別關注國名單，今天（23日），中國外交部發言人耿爽給出一些基本事實駁斥後，並「叮矚」美國管好自己的事。

在上海居民區的清真寺裏，穆斯林正在慶祝開齋節。（Reuters）

在中國外交部例行記者會上，有記者提問，12月20日，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表聲明，稱美國務院根據1998年「國際宗教自由法案」將中國等9個國家列為所謂「特別關注國」。問中方對此有何評論。

耿爽回應稱，美方有關做法罔顧事實，毫無根據，中方堅決反對。中國政府依法保護公民的宗教信仰自由。中國各族人民依法享有充分宗教信仰自由。

耿爽同時給出一組數據佐證，目前，中國各類信教群眾近2億人，其中2,000多萬人是穆斯林，宗教教職人員38萬餘人，宗教團體約5,500個，依法登記的宗教活動場所14萬多處。這些基本事實不是美國個別政客可以任意抹黑的。

耿爽表示，中國宗教信仰自由狀況怎麼樣，中國人民最有發言權。中方敦促美方正視和尊重基本事實，管好自己的事，停止利用宗教問題干涉中國內政。

據悉，自1999年以來，中國就一直被列為「特別關注國」。美國國務院12月20日發表2018年國際宗教自由年度報告，再度將中國及朝鮮等9個國家列入宗教自由特別關注國名單，古巴、尼加拉瓜、尼日利亞及蘇丹成為新加入名單的國家，反映它們已在從事或容忍嚴重違反宗教自由的行為。

美國務院的聲明寫道：「在2019年12月18日，國務院將緬甸、中國、厄立特里亞、伊朗、朝鮮、巴基斯坦、沙特阿拉伯、塔吉克斯坦和土庫曼斯坦重新指定為1998年《國際宗教自由法》項下特別關注國（countries of Particular Concern）。它們從事或容忍『有系統的、持續的，（以及）嚴重違反宗教自由的行為』。」

蓬佩奧表示，保障宗教自由是美國總統特朗普政府外交政策的最優先事項。他在聲明中指出，「沒有一個國家、實體或個人能在不需負責的情況下可就他人信仰予以迫害。我們已採取行動，而我們將繼續這麼做。」

據瞭解，在將中國列入宗教自由特別關注國之前，美國商務部10月7日已把中國新疆公安局，屬下機關和一批公司共28個實體列入貿易黑名單。美國自10月8日起開始針對中國部分政府和共產黨官員發籤證實施限制。美國參、眾兩院就新疆人權問題，先後在12月及9月通過制裁中國官員的《維吾爾人權政策法案》。