美國再將中國與朝鮮等9國　列為宗教自由特別關注國

美國國務院12月20日發表2018年國際宗教自由年度報告，再度將中國及朝鮮等9個國家列入宗教自由特別關注國名單，古巴、尼加拉瓜、尼日利亞及蘇丹成為新加入名單的國家，反映它們已在從事或容忍嚴重違反宗教自由的行為。

圖為阿仙奴土耳其裔球星奧斯爾發文聲援新疆維吾爾族人之後，土耳其伊斯坦堡12月20日有民眾上街示威。（Reuters）

美國務院的聲明寫道：「在2019年12月18日，國務院將緬甸、中國、厄立特里亞、伊朗、朝鮮、巴基斯坦、沙特阿拉伯、塔吉克和土庫曼重新指定為1998年《國際宗教自由法》項下特別關注國（countries of Particular Concern）。它們從事或容忍『有系統的、持續的，（以及）嚴重違反宗教自由的行為』。」

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，保障宗教自由是美國總統特朗普政府外交政策的最優先事項。他在聲明中指出，「沒有一個國家、實體或個人能在不需負上責任的情況下可就他人信仰予以迫害。我們已採取行動，而我們將繼續這麼做。」

美國在再度將中國列入宗教自由特別關注國之前，美商務部10月7日已把中國新疆公安局，屬下機關和一批公司共28個實體列入貿易黑名單。美國自10月8日起開始針對中國部分政府和共產黨官員發簽證實施限制。美國參、眾兩院就新疆人權問題，先後在12月及9月通過制裁中國官員的《維吾爾人權政策法案》。