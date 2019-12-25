宗教局賀聖誕倡學習近平思想　多地政府禁過「洋節」

聖誕節在不僅是基督徒的節日，也正日漸成為中國眾多不信教年輕人的習慣。國家宗教事務局24日還發出賀信，祝天主教和基督教信眾節日快樂。 不過，與此同時，一些地方當局卻神經緊繃，甚至發文要求抵制聖誕、禁過洋節。

國家宗教局在賀信中說，希望天主教、基督教界的朋友們繼續深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持獨立自主自辦原則，堅持我國宗教中國化方向，積極踐行社會主義核心價值觀，大力弘揚中華優秀傳統文化，促進宗教關係和諧，不斷加強自身建設，提高自我管理能力，為決勝全面建成小康社會、實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻力量。

與此同時，內地不少地方政府亦傳出禁止過聖誕的消息。一份12月18日發佈的戳蓋衡陽市政府印章的通知要求「黨員幹部」帶頭弘揚中華傳統文化，讓不過「洋節」成為自覺行動，帶頭實施中國傳統節日振興工程。

而另一份通知顯示，貴州省黔西縣教育機構12月23日要求當地學校禁止過聖誕節、平安夜等洋節。

通知還嚴禁學生包括幼兒到各教堂點扮演「小天使」等角色；嚴禁學生進入教堂參加聖樂分享，唱讚美詩等宗教活動；各學校要勸阻家長參與聖誕節、平安夜活動。

另據網傳，黔西縣的這份通知還附有則學習材料，內容為《八國聯軍侵入中國瓜分中國的簡略情況》。

材料稱，1860年12月24日（平安夜）八國聯軍準備攻入北京，被定為（平安夜）；同年12月25日，聯軍攻入北京，火燒圓明園，被確定為聖誕節；這份材料還聲稱，西方人的「平安夜」「聖誕節」，是中國人的恥辱、失敗。中國人過洋節，那就是「愚蠢、丟人」。

事實上，這份材料存在大量事實性錯誤：1860年攻入北京的是英法聯軍，其後清政府和英法簽訂了中英、中法《北京條約》；而八國聯軍侵華爭始於1900年，結束於1901年，而北京則在1900年8月陷落。