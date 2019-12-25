安倍晉三：盼習近平訪日時能表達中日共同肩負國際責任的決心

12月24日，第八次中日韓領導人會議在中國成都召開。前來參會的日本首相安倍晉三在來華之前，在東京接受了央視專訪。安倍晉三在採訪中表示，日中兩國對亞洲以及世界的和平與繁榮都肩負著重大的責任，他期待明年習近平訪日時可以向世界表達出中日將肩負起對於國際社會和地區應盡的這份責任的堅定的決心。

安倍晉三在接受采訪時表示，他從第一個任期開始時，就非常重視日中關係，日中關係能夠實現密集的高層互訪，他感到非常高興。

安倍說，日中兩國對亞洲以及世界的和平與繁榮都肩負著重大的責任，期待雙方能擁有共識，共同肩負起這份責任。

安倍晉三接受央視採訪。（影片截圖）

安倍稱，這是他第一次訪問成都，非常期待此行，他又說自己非常喜歡辣味火鍋。

安倍強調，這次的日中韓領導人會議正值三國合作二十周年，他期待會議對三國共同面對的課題：環境問題、老齡化、人文交流等展開討論。他又指，三國之間彼此都存在一些有待解決的課題和問題，可以在這樣的場合交換彼此的看法，展開坦誠的討論。

對於央視記者提問，中日兩國的關係最大的挑戰在什麼地方？ 安倍回答稱，日本和中國都要共同面對的重要問題，一是解決好老齡化的問題，另一個是環境問題，為了克服這些課題，兩國必須合作；與此同時，現在國際社會面臨著重大的變化和不穩定因素，兩國都對地區和世界的和平、穩定、繁榮共同擁有重大的責任。

他說，期待明年習主席訪日之際，可以向世界表達出中日將肩負起對於國際社會和地區應盡的這份責任的堅定的決心。安倍強調，全球排行第二的中國和排行第三的日本相互協作就一定成為一股巨大的力量，他期待在創新領域，日中雙方也能加強合作，以此為兩國以及地區的經濟發展作出貢獻。

安倍又指，對於中國推進的「一帶一路」，期待相關項目遵循開放性、透明性、經濟性、債務可持續性等國際標準，為更多的國家帶來益處；在第三方市場上，日中攜起手來推動與國際標準相符的合作是非常重要的。

安倍表示，期待兩國在文化、體育等各個方面都多舉辦活動和交流。他稱，期待2020年東京奧運會、殘奧會圓滿成功，歡迎中國朋友們到日本來，也希望大家也能到訪東京以外的小鎮。