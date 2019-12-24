文在寅安倍晉三同意通過對話解決強徵勞工問題

韓國總統文在寅及日本首相安倍晉三12月24日出席在中國四川成都舉行的第八次中日韓領導人會議。他們確定以對話解決日本企業在二次大戰時強徵勞工的賠償的問題。

韓聯社24日引述文在寅談及日本對韓出口管制問題時表態，稱希望安倍對此事給予充分關注，早日做出決斷，將日方的相應措施恢復到7月1日以前的狀態。安倍晉三則重申從安全保障的角度出發提供新的提案。

韓聯社引述青瓦台發言人高旼廷稱，兩國領導人進行有益對話，兩國互為重要鄰邦，有關問題可通過經貿部門對話解決。文在寅稱他將與安倍晉三共同敦促兩國有關部門高效率及順暢地推進工作磋商，也期待這會議為兩國民眾帶來希望。

安倍晉三則在會上介紹日本近期對韓國局部放寬出口管制的相關措施，文在寅對此做出評價，稱日本這些自發舉措展現通過對話解決問題的誠意。

韓國總統文在寅與日本首相安倍晉三在12月24日於中國四川成都會面，兩人談及針對韓國的限貿措施以及日企二戰時強徵勞工的賠償等問題。日媒報道日韓首腦會談維時約45分鐘。（Reuters）

安倍在說及強徵勞工問題時強調韓國訴訟判決違反1965年《日韓請求權協定》。他呼籲予以應對稱：「事關法律基礎根基。要求恢復日韓健全的雙邊關係。希望韓方負責出示解決方案。」文在寅對解決問題的重要性表示理解，但提出新的提案。

在韓國大法院判決日企賠償韓國勞工問題上，兩國領導人確認彼此立場差異，認為有必要通過對話解決問題。因此，兩國首腦將為此經常見面，希望能儘快等達成一致。

這是文在寅就任總統後，兩國領導人第6次會晤。這也是繼2018年9月兩人趁聯合國大會時會面後，時隔15個月再舉行會談。