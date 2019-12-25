全國掃黃打非辦：2019年掛牌督辦案件數量創歷史最高　捕1249疑犯

全國「掃黃打非」辦公室（下稱「掃黃打非辦」）今天（25日）表示，2019年全年掛牌督辦大案要案達308宗，掛牌督辦案件數量創歷史最高，網絡案件約佔78%。 掃黃打非辦同時指出，2019年掛牌督辦「掃黃打非」案件呈現出「數量大、質量高、全鏈條打擊」等特點。

掃黃打非辦指出，2019年全年掛牌督辦大案要案中，聯合公安部掛牌239宗，聯合國家版權局、公安部、最高檢等部門掛牌62宗，單獨掛牌7宗。

掃黃打非辦續指，為推動嚴厲打擊網上淫穢色情資訊，該辦聯合或單獨掛牌督辦網絡傳播淫穢色情資訊類案件149宗，涉及網絡直播、社交群組、網絡文學、網絡表演、論壇網站、電商等各類平台及流動應用程式，辦案部門已抓獲1249名疑犯。

晉江文學城被要求針對傳播網絡淫穢色情出版物等問題嚴肅整改。（視覺中國）

在推動嚴厲打擊非法出版和侵權盜版活動方面，該辦掛牌督辦「清源」類案件40餘宗、非法出版及侵犯著作權類案件89宗。在保護未成年人健康成長方面，掛牌督辦傳播涉兒童色情資訊案件7宗。在規範新聞出版傳播秩序方面，掛牌督辦假傳媒假記者敲詐勒索案件16宗。

掃黃打非辦提到，為推進網絡文學專項整治，督促相關企業落實主體責任，首批掛牌督辦北京「晉江文學城」等平台傳播淫穢色情網絡出版物案等行政案件7宗。

（法制日報）