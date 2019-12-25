美國國會報告：中國海軍已成為美軍在西太平洋主要挑戰

美國海軍研究協會網站12月23日刊發了美國國會最新報告，詳細介紹中國海軍近年來的巨大變化。報告指中國軍事現代化已經成為目前美國制定國防計劃和預算的首要關切；而中國海軍也成為美國海軍在西太平洋上的最主要挑戰，報告稱，這是冷戰結束以來美國首度遇到這樣的調整。

這份報告詳細介紹了包括反艦彈道導彈、反艦巡航導彈、潛艇、水面艦艇、飛機、無人平台等在內的多種中國海軍武器。

中國首艘國產航母「山東號」。（中國軍網）

其中，重點介紹的第一種是反艦彈道導彈。除了之前備受關注的「東風-21D」和「東風-26」反艦彈道導彈外，報告還提到，「中國正在發展高超音速滑翔器，如果將其綜合到反艦彈道導彈中，中國反艦彈道導彈將更難以攔截」。

同時，報告還提及「鷹擊-18」反艦巡航導彈，稱裝備這類遠程打擊武器的中國艦艇數量遠超美國海軍。

報告重點提及的第二種武器是潛艇。報告預計2020年中國將擁有65艘到70艘各類潛艇，包括最先進的「元」級常規潛艇、「商」級攻擊核潛艇與「晉」級戰略核潛艇。其中「晉」級戰略核潛艇可攜帶12枚「巨浪-2」潛射導彈，更先進的「巨浪-3」導彈也在研製中。

解放軍海軍艦載機進行訓練。（中國軍網）

在航母方面，報告稱，中國第三艘航母正在建造中，第四艘航母最早將於2021年開建。

另外，報告對比中美海軍艦艇數量稱，從2005年開始，中國海軍艦艇數量逐年遞增，而美國海軍艦艇數量基本保持280艘左右。報告進一步指出，美國海軍新舊艦艇採用「一對一」的交接模式，中國海軍不但正用新鋭大型艦艇快速取代老式小型艦艇，還在此基礎上增加艦艇總數。

此外，報告中還稱，美國海軍將開發新的作戰概念，並將在未來幾年轉向更分散的艦隊架構，也就是大型艦艇數量減少，小型艦艇增多，並且充分使用更多的無人駕駛平台來應對「中國挑戰」。