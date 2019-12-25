最高法：今起全國法院可就近跨域立案

在北京，最高人民法院（最高法）今天（25日）召開記者會，對外通報法院跨域立案改革情況。最高法有關負責人介紹，今起跨域立案服務已在全國中基層法院全面實現。

跨域立案今起在全國實施。（資料圖片／中國庭審公開網）

據介紹，以往民眾打官司立案需要到有管轄權的法院辦理。如今，隨着法院跨域立案改革的全面鋪開，民眾可以在任何一間中基層法院獲得與管轄法院同品質的立案服務。

最高法立案庭庭長錢曉晨表示，當事人及其代理人可以到就近中基層人民法院訴訟服務中心提交一審民商事、行政和強制執行3類案件起訴申請材料，由該法院作為協作法院，代為核對、接收並向有管轄權的法院發送跨域立案服務申請。管轄法院收到後會及時響應，並向協作法院作出是否符合受理條件的反饋，由協作法院當場送達或告知當事人，構建「家門口起訴」新模式。

錢曉晨表示，將進一步拓展跨域訴訟服務功能。（網上圖片）

據了解，今年7月啟動跨域立案服務改革以來，截至12月23日，全國法院共提供跨域立案服務19471件。其中，提供省級行政區內跨域立案服務15810件，跨省級行政區服務3661件，73%的案件管轄法院實現30分鐘內響應。

錢曉晨指出，下一步，最高法將進一步加大指導督導工作力度，不斷提高跨域立案服務質效；進一步增加跨域立案服務協作法院入口，推動有條件的法庭提供跨域立案服務；進一步拓展跨域訴訟服務功能。

（央視新聞）