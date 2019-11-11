【最高法卷宗丟失】屢傳遭軟禁　崔永元突現身中國傳媒大學校慶

因揭露陝西千億礦權案在最高人民法院「卷宗神秘失蹤」，而備受外界關注的央視前主持人崔永元，有傳他不僅被限制出境，還遭到軟禁已逾半年。不過，他近日在中國傳媒大學65周年校慶日突然現身。

11月10日，內地有多名網民曬出與央視前主持人崔永元的合照。

有網友附文稱，「剛和家人準備出門吃麪，在大門口和崔老師走了個對面，感覺崔老師有點憔悴，犀利的目光。」照片中久未露面的崔永元戴着帽子，穿着藍色羽絨服，面帶微笑合影。

11月7日，多名網友在微博發帖轉載據指是崔永元的微信帖文稱：「現在是11月了。從三月開始的失去部分人身自由至今未解套。去日本看病不行，去英國開學術會不行、去某國看女兒不行……只能在家看祖國。也不那麼生氣了，也不那麼着急了……思來想去，內心還是個奴才構造」。

不過，崔永元這兩天出席他多年前發起組織的口述歷史活動時「真人現身」，一篇博文寫着，「2019年11月4日至10日，第五屆『口述歷史國際周』於中國傳媒大學如期舉行。作為國際周的特別版塊，口述歷史之夜2019•中國口述歷史國際周特別發佈會於11月8日晚進行。」

2018年年底，崔永元突然曝光中國最高法院內遺失卷宗，並稱最高法領導明目張膽干預司法，王林清也公開指證存在枉法行為。在輿論壓力下，中共中央政法委介入調查，但最後調查結論是王林清「監守自盜」。

2019年5月10日，崔永元在社交平台微博上發佈聲明稱，「做為一個從業多年的新聞工作者，做為一名高校教師，堅決擁護、認可中央調查組調查結論；反思個人在此事件上的作法，在任何時候都不能輕信未經仔細證實的資料。對此我很後悔，真誠道歉，並願意承擔一切責任；以健康的身體和心態，全力以赴投入教學研究、學科建設，在做學問、做人、培養學生方面，投入更多精力，爭取取得成就。謝謝網友們的支持，讓我們在愛國敬業、遵規守法的道路上，不忘初心，多多奉獻。」