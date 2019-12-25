北京民航總醫院女醫生遭患者家屬割頸不治身亡　各界發聲譴責

內地再現暴力傷醫事件引發關注。北京朝陽區民航總醫院12月24日發生一起患者家屬傷醫事件中，女醫生因傷勢過重去世，各界紛紛發聲譴責。

北京民航總醫院今日凌晨通報，昨日早上6時許，該院急診科醫生楊文副主任在正常診療中，遭到一位患者家屬的惡性傷害，致頸部嚴重損傷，經全力救治後，終因傷勢過重，於今日零時50分不幸去世。該院全體醫務人員對楊文去世表示沉痛哀悼，對不法分子的殘暴行為表示強烈譴責。

北京民航總醫院女醫生楊文遭病人家屬持刀割頸，傷重不治。（網上圖片）

據北京朝陽警方通報，犯罪嫌疑人孫某(55歲)當場控制，依法刑事拘留，據內媒報道，嫌犯是一名95歲住院病患的家屬，近日都在醫院照顧患者。他疑因對病患治療效果感到不滿，曾向有關部門投訴未果，故洩憤行兇，警方正進一步調查案件。

北京衛健委官方微信今天發佈消息稱，對民航總醫院急診科楊文副主任醫師不幸去世表示沉痛哀悼，向其家屬表達慰問。強烈譴責傷醫害醫的極端行為，堅決支持司法機關依法嚴懲兇手。

中國醫師協會亦發表文章哀悼楊文醫師，並表示對暴行出離憤怒，呼喚社會呵護醫生。

中國最高檢《檢察日報》發文稱，暴力傷醫事件頻發，亟須醫院安保升級。事實上，儘管將醫院納入治安管理，目前尚未通過立法明確，但一些地方已經開始進行探索和實踐，醫院引入了公安力量，配備了專職警察和保安，並配置了系列安保器械。比如，東莞市出台規定，醫院保衛室可配鋼叉、催淚劑等攻擊性裝備對付醫鬧。

民航總醫院急診科醫生楊文遭患者家屬的惡性傷害，致頸部嚴重損傷不治身亡。（網上圖片）

早在2013年，中國國家衛計委和公安部印發了《關於加強醫院安全防範系統建設指導意見》，要求通過人防、物防、技防三級防護體系來構建「平安醫院」。

2018年10月1日，《醫療糾紛預防和處理條例》正式頒佈實施，醫療糾紛有了依法依規的指引。各地都成立了醫療糾紛人員調解委員會，推行醫療責任保險制度，提高了醫鬧法律制裁罪刑。

根據中國國家衛健委公布的數據，自2013年以來，全國醫療糾紛和涉醫違法犯罪案件連續5年雙下降。但是，在中國醫師協會2018年發佈的白皮書中，仍有62%的醫師認為執業環境沒有改善。這個數字和2013年相比，幾乎沒有變化。

《北京日報》發文稱，長遠來看，還是要不厭其煩地開展患者教育，患者和家屬要知曉醫學科學的邊界，理智看待醫療手段。同時加強普法宣傳，要讓公眾知道並相信：如果對醫生治療過程及療效產生疑問，最理智的做法，是和主治醫師深入溝通。即便發生醫療糾紛，要麼向醫院投訴，要麼訴諸法律，無論什麼理由都不能付諸暴力。暴力傷醫，挑戰公共安全底線，必受法律嚴懲，必受社會唾棄。

《環球時報》總編輯胡錫進亦發表評論稱，強烈譴責對民航總醫院女醫生的殺害暴行。他自稱不久前剛送走了母親，父親又住院了，全家都依靠這家牆上掛滿錦旗的醫院。

胡錫進曾為北京航天總醫院送錦旗。（微博@胡錫進）

中國民用航空局官網顯示，中國民用航空總醫院隸屬於中國民用航空總局，創建於1974年4月，是一所集醫、教、研為一體的三級綜合醫院，是北京市首批基本醫療保險定點醫療機構。