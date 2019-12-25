中國長征五號復飛在即　三艘遠望號測量船「佈陣」太平洋

備受矚目的中國航天大戲——長征五號「復飛」之戰就要到來，承擔長征五號遙三火箭發射海上測控任務的遠望3號、5號、7號船，已於12月25日到達任務預定海區，途中順利完成3船間測控、通信聯調演練，全面檢驗各類設備參試狀態。

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綜合媒體報道，長征五號遙三火箭計劃於2019年12月底前後擇機實施飛行試驗任務，根據任務統一安排，中國衛星海上測控部所屬3艘測量船部署在太平洋指定海區，將接力完成海上測控任務。

據中國衛星海上測控部相關負責人介紹，3艘測量船抵達預定海區後，將聽令參加任務前的最後一次模擬綜合演練。目前，參試設備性能穩定、狀態良好，全體科技人員已做好各項準備工作。

報悉，3艘遠望號測量船從11月初相繼駛離中國衛星海上測控部碼頭，先後圓滿完成2次北斗三號衛星海上測控任務和1次高分十二號衛星海上測控任務。長征五號運載火箭海上測控任務完成後，遠望5號、遠望7號將返回中國，遠望3號船將繼續執行後續衛星發射的測控任務。

在稍早前，長征五號遙三火箭已運抵海南文昌清瀾港。有消息指，長征五號遙三火箭計劃於2019年12月27日22時左右發射。

據瞭解，此次長征五號遙三火箭發射的主載荷為「實踐20」高技術衛星。根據官方說法，該衛星是基於東方紅五號衛星公用平台研製的實驗衛星。

而東方紅五號平台是中國下一代地球同步軌道衛星平台，技術指標國際領先，具有「高承載、高功率、高熱耗、高控制精度」特點，主要滿足未來5至15年內通信、微波遙感和光學遙感等載荷對衛星平台的需求。

長征五號火箭於2006年正式研製，總長57米，直徑5米，最大推力超過1,000噸，能將近25噸的載荷送到300至400公里外近地軌道。

這型中國目前最大火箭此前進行過兩次發射，但均被指失敗。2016年11月3日20時43分，長征五號遙一火箭在文昌航天發射場首飛，雖然發射成功，但未能將載荷送至預定軌道，因而任務被指失敗。

2017年7月2日，長征五號遙二火箭在文昌航天發射場發射，火箭飛行346秒時突發故障，火箭和載荷均燒燬，發射任務失敗。

此後，長征五號火箭發射活動暫停，至2018年4月，中國國防科工局發佈消息，稱查明遙二火箭失敗原因，系芯一級液氫液氧發動機一分機渦輪排氣裝置在複雜力熱環境下，局部結構發生異常，發動機推力瞬時大幅下降。

長征五號系列火箭將擔負起為未來探月三期、火星探測、載人空間站等執行發射活動的重任。

對於此次長征五號遙三火箭的發射活動，中國輿論十分關注，也期待該火箭能夠順利發射。面對此前兩次的失敗，央視稱長征五號遙三火箭是「王者歸來」。不過，也有聲音指，如若發射一旦再次失利，將會「重創」民眾信心，和影響中國未來的航天活動。

自2019年以來，中國已完成超過30次的航天發射活動，已大幅領先傳統航天強國美國和俄羅斯。其中最值得一提的是，中國在12月16日成功發射第五十二、五十三顆北斗導航衛星，完成所有中圓地球軌道衛星發射任務，標誌北斗三號全球系統核心星座部署完成。