毛澤東誕辰126周年　習近平引毛講話告誡官員被重提

2019年12月26日是中共前領導人毛澤東誕辰126周年紀念日，雖未「逢五逢十」，但在中國如今面臨的「百年未有之大變局」背景下，毛澤東熱似有回潮之架勢。

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綜合媒體12月26日報道，緊鄰西方聖誕節（25日）的毛澤東誕辰紀念日有「毛誕日」之稱。當天，毛澤東家鄉湖南韶山仍舊聚集大批中老年民眾祭拜；湘潭則舉行軍地聯合向毛澤東銅像獻花籃儀式；停放毛澤東遺體的北京的紀念堂前排起長隊伍。

因未時逢五週年、十週年，中共高層並未舉辦公開的紀念活動，但執政黨的輿論機器似乎教往年更為「樂意」宣傳毛澤東。中共官媒《人民日報》、央視「循例」發佈涉毛的詩詞和講話，一些中共下屬機構如共青團中央、紫光閣等則轉發毛生平的視頻。

較以往少見的是，由毛創建的中共軍隊的一些基層單位如陸軍第74集團軍、解放軍95829部隊（空降兵軍）、火箭軍，以及軍媒軍報記者、中國軍視網等可謂是高調宣傳毛澤東。

值得注意的是，「學習小組」「學習軍團」等冠以「學習」名頭的自媒體則分別發佈文章《他的誕辰，習近平一直記得》和《習近平怎樣學習毛澤東》，引發關注和大量轉載。

習近平引用毛澤東講話告誡官員被重提。（新華社）

「學習小組」的文章主要寫習近平受毛澤東影響的一些故事，譬如在梁家河插隊時送友人《毛主席詩詞》；2013年習近平考察湖北參觀毛故居；2004年習問基層官員毛誕日；2012年習訪美引毛詩句鼓勵留學生等。

文章指，特別在2019年，習近平還多次引用毛詩詞。10月1日前，習赴北京雙清別墅參觀，引用毛「宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王」。6月在中共政治局集體學習時，習說，「我們不但善於破壞一箇舊世界，我們還將善於建設一個新世界。」

「學習軍團」的文章談習近平在治國理政時如何引用毛澤東講話教育官員。習近平曾在不同場合要求官員學習毛澤東的「政治智慧」、「理政方略」、「高瞻遠矚」。

在要求學習毛的政治智慧時，習近平曾在今年9月20日的中國政協成立70年大會上稱，毛澤東說過，「所謂政治，就是把擁護我們的人搞得多多的，把反對我們的人搞得少少的。」

在民眾自發紀念毛澤東外，官方如此「熱捧」毛澤東被指脱離不了當下的環境，特別是中國遭遇美國的全方位的打壓，無論是中美貿易戰、科技戰、輿論戰、軍事較量，毛澤東的影子始終存在。