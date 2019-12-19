台陸委會：中國大陸恐陷入「新毛澤東陷阱」

12月18日，台灣陸委會發言人邱垂正表示，隨着中美衝突持續發展以及大陸經濟成長下滑等因素，2022年時習近平尋求連任會面臨大陸內部更大的壓力；而習近平的過度集權領導風格，恐將會使大陸陷入「新毛澤東陷阱」。

中國國家主席習近平18日到訪澳門。（Reuters）

邱垂正表示，習近平在2018年推動修憲尋求打破中共的連任慣例，破壞由鄧小平以降所建立的領導人接班機制，未來中國大陸可能會回到毛澤東時期一樣，下一任的領導人將以現任領導人的個人利益為優先考慮，而非符合整體社會利益。

邱垂正稱，在江澤民與胡錦濤任內，中國大陸採取的是「九龍治水」的集體領導，因此政策決策少見錯誤；相對的，習近平採取的是權力集中化，增添決策的錯誤風險。

另一方面，對於中國大陸近年高漲的民族主義以及中美持續衝突，邱垂正表示，中國大陸經濟近年因內部結構轉型面臨經濟成長下滑，習近平未來恐怕無法在中共第20次全國代表大會上，以經濟發展作為政績，藉以換取連任的正當性，只能仰賴民族主義與愛國心，加強對內部的社會管制，以及對外擴張。邱垂正強調，台灣與國際對此必須審慎因應。

邱垂正提到，由於習近平定於一尊，破壞由鄧小平定下的接班機制，使得中國大陸的「接班問題」浮現。習近平有可能將陷入「新毛澤東陷阱」，就是循着毛澤東的前例，以符合個人利益人選作為接班人，這將增添政權不確定性。

此外，關於日前蔡英文宣示台灣立法院要在12月31日通過《反滲透法》，但台灣各界以及在陸台人多對該法表達疑慮，邱垂正對此則回應，《反滲透法》的主要功能是彌補台灣現行法令漏洞與不足，防堵境外勢力藉由「在地協力者」在台灣從事非法的政治獻金、助選、遊說、傳播假訊息干擾選舉等活動。

蔡英文與民進黨政府力推《反滲透法》，然而台灣社會部分意見認為是選舉考慮重於實際。（洪嘉徽／多維新聞）

他表示，相關行為人必須進而從事上述幾種不法行為才會被處罰，且不同個案也會由司法機關做嚴謹的認定與判斷。邱垂正表示，台灣政府部門會加強溝通，請台商放心。他說，台灣社會對該法有很多不理解，尤其是沒看到法案的人徑自對其進行選舉的批評，反而會模糊焦點。

（中央社）