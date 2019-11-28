西媒刊中文版涉疆報道　中國大使館諷刺「中文差」特贈毛澤東詞

國際調查記者聯盟（International Consortium of Investigative Journalists）早前公開來自匿名消息人士的文件，披露新疆「再教育營」的運作方式，隨後獲十多間外國傳媒廣泛報道。 其中西班牙主流傳媒《國家報》亦有份參與，甚至特別為此刊發中文版報道。對此，中國駐西班牙大使館發新聞稿諷刺稱「你們要知道，美國朋友提供的翻譯軟件，有時挺不靠譜的」，並稱「為了更好地幫助你們提高中文水平，特贈詞一首，拿走不謝」，該首詩詞就是中共已故領導人毛澤東的《滿江紅》。

西班牙主流傳媒《國家報》特別為近期新疆「再教育營」的新聞刊發中文版報道。（網頁截圖）

西班牙大使館在官方網站上發布題為「對《國家報》發布涉疆中文新聞的疑問和建議」的新聞稿中，指對於涉疆的問題，大使館此前已有完整回應，今次只是針對《國家報》特別為此刊發中文版報道而有的「兩點疑問」，「你們是希望以此為契機，贏得廣大中文讀者的好感，以打開你們一直心心念念的中國市場嘛？」，以及「是不是某些組織或者某些人催稿太急，你們情急之下只能把校對環節給省了？」。

新聞稿稱，該篇中文版報道「水平之差，真的可以用『慘不忍睹』來形容」，並語帶雙關指「你們要知道，美國朋友提供的翻譯軟件，有時挺不靠譜的」、「可這樣敷衍了事，真的能從那些組織或者那些人手裏拿到稿費嘛？」。

中國駐西班牙大使館諷刺稱《國家報》涉疆報道的中文水平極差，特別贈予一首毛澤東的《滿江紅》。（網頁截圖）

新聞稿其後就表示，無論如何，大使館支持《國家報》「開始學習中文、使用中文的努力」，「為了更好地幫助你們提高中文水平，特贈詞一首，拿走不謝」，甚至「溫馨提示」稱，「如果你們覺得用軟件翻譯這首詞有難度，可以向我們求助，使館的大門一如既往地向你們敞開」。

《滿江紅．和郭沫若同志》—毛澤東

小小寰球，有幾個蒼蠅碰壁。 嗡嗡叫，幾聲淒厲，幾聲抽泣。 螞蟻緣槐誇大國，蚍蜉撼樹談何易。 正西風落葉下長安，飛鳴鏑。 多少事，從來急；天地轉，光陰迫。 一萬年太久，只爭朝夕。 四海翻騰雲水怒，五洲震蕩風雷激。 要掃除一切害人蟲，全無敵。

值得一提是，西班牙大使館此前在回應《國家報》的新疆「再教育營」報道就表示，新疆事務純屬中國內政。涉疆問題不是宗教、民族、人權問題，而是反暴恐和反分裂問題。大使館更諷刺稱「經過『艱苦』地翻譯、剪切、黏貼等工作，《國家報》於11月25日終於趕上了這輪炒作的末班車」，並建議《國家報》的編輯和記者多看一看當地讀者對報道的評論，「與其辛辛苦苦翻譯美國同行的報道，不如多挖掘一些西班牙民眾真正關心問題的內幕，相信這對提高貴報銷量會更有幫助」。

（綜合報道）