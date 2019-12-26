國防部證實中俄及伊朗明起在阿曼灣地區聯合軍演　將派西寧艦參加

國防部新聞局局長、新聞發言人吳謙今天（26日）在例行記者會上證實，根據中國、俄羅斯、伊朗三國軍隊達成的共識，中俄伊海上聯合演習將於明日（27日）起至下周一（30日）在阿曼灣地區舉行，中國海軍將派西寧號導彈驅逐艦參加。

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吳謙表示，此次演習旨在深化三國海軍之間的交流合作，展示三方共同維護世界和平與海上安全、積極構建「海洋命運共同體」的良好意願和能力。

據早前報道，伊朗軍方發言人謝卡爾奇（Abolfazl Shekarchi）25日在記者會上表示，「伊朗與中俄的聯合軍演將在周五（27日）開始，為期4天，軍演範圍包括印度洋北部與阿曼海」，並強調此次軍演意義重大。

伊媒稱，伊朗近年來曾與俄羅斯、印度、巴基斯坦等國分別舉行雙邊軍演，但與中俄的三國聯合演習是1979年伊朗伊斯蘭革命後40年來首次。

伊、中、俄三國首次在印度洋舉行聯合軍演，被視為因應美國在波斯灣增兵，抗衡美國勢力的行動。《美國之音》報道更引用中俄在「玩火」，指責為三國聯合向西方，尤其是向美國，展示團結力量和「秀肌肉」。

今年4月中國海軍成立70周年海上閱兵時，習近平就曾登上「西寧號」檢閱艦。（資料圖片）

中國此次派出的「西寧號」，是自行研製設計生產的現役最先進的導彈驅逐艦。今年4月中國海軍成立70周年海上閱兵時，國家主席、中央軍委主席習近平就曾登上「西寧號」檢閱艦。

據介紹，「西寧號」資訊化程度高，隱身性能好，電磁相容性強，主要擔負編隊區域防空、驅護艦編隊指揮、單獨或協同其他兵力執行反潛和對海作戰等使命任務。據央視報道，西寧號尤其配備多種新型武器裝備，進攻性武器包括主炮、對海反艦導彈及反潛魚雷，還配備防禦性武器中華神盾系統，即區域防空導彈系統。

（綜合報道）