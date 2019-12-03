歐洲六國加入伊朗貿易結算機制　中國外交部表示高度讚賞

據報道，比利時、丹麥、芬蘭、荷蘭、瑞典和挪威當地時間12月2日發表聯合聲明，宣布加入對伊朗「貿易結算支持機制」。12月3日的中國外交部例行記者會上，有記者提問中方對此有何評論。

對此，中國外交部發言人華春瑩表示，建立對伊朗「貿易結算支持機制」是歐方維護伊核全面協議作出的重要努力，體現了歐方堅持多邊主義、維護以國際法為基礎的國際秩序的決心，中方對此高度讚賞。

華春瑩指出，中方歡迎歐洲6國的決定，支持「貿易結算支持機制」建設持續取得進展，這有助於打破美金融霸權，為促進歐伊合作、維護全面協議切實發揮實效。

同時，華春瑩表示中方期待該機制儘快擴大業務涵蓋範疇，並向歐盟國家以外的第三方開放，為促進國際社會與伊朗正常經貿合作作出貢獻。

此前，據英國《衛報》報道，除英法德之外，又有6個歐洲國家加入旨在繞開美國對伊朗制裁的「貿易結算支持機制」，維護歐洲和伊朗的合法貿易。

報道稱，該機制結算不使用美元，而是通過「以物易物」的模式，讓伊朗繼續出售石油並進口其他產品或服務。

有分析稱，「貿易結算支持機制」有擴大體積與能量的前景，顯示出歐洲國家對美國的抗衡。

對於歐洲6國的加入，伊朗表示，希望這些國家的加入能為這個機制及其未來的運作增添「更多能量」。