美國渲染中國軍事威脅　中國國防部警告「不要賊喊捉賊」

近期美軍高官頻繁發聲，渲染「中國軍事威脅」等問題。針對相關言論，中國國防部新聞發言人吳謙告誡美方「不要賊喊捉賊」。

多位美國官員近期出言渲染「中國軍事威脅」。吳謙批評，美方官員對中方的無端指責，字字句句說的都是美國自己。（新華社）

12月26日下午的國防部例行記者會上，有記者問及，美防長Mark Esper稱，中國正尋求對小國經濟和安全決策的「否決權」，且繼續侵犯印太國家主權；美副防長John Drew稱，中國軍費規模巨大，其「軍事化」南海的行動、網絡攻擊能力和太空潛力不斷發展，破壞了當前國際秩序；美軍印太總部司令Philip Davidson稱，中國威脅其周邊國際水域「航行自由」，美及其盟友將繼續開展「航行自由行動」，中方對以上言論的看法

吳謙回應稱，中國有個成語，叫「賊喊捉賊」。美方官員對中方的無端指責，字字句句說的都是美國自己。他指出，近年來，美國在世界各地發動戰爭，侵犯他國主權，所到之處硝煙四起，無辜民眾傷亡巨大，大量難民流離失所。

吳謙稱，美國2019財年國防費高達7160億美元，不久前通過的「2020財年國防授權法案」進一步將國防費增加至7380億美元，佔世界軍費總開支的40%以上，「居然還好意思指責他國軍費規模巨大？」

在網絡安全問題方面，吳謙表示美國劣迹斑斑，美對他國大肆開展網絡竊密和網絡攻擊行動，在斯諾登事件上還欠國際社會一個交代，是最沒有資格在這個問題上對他國指手畫腳的。而在太空問題上，美國成立太空部隊，大力發展太空作戰力量，推動太空軍事化和軍備競賽，嚴重威脅太空的和平與安全。

國際秩序方面，吳謙指出，美國奉行單邊主義和保護主義，不斷逃避或轉嫁本應承擔的國際責任和義務。兩年多時間裏，美國退出《巴黎協定》、退出聯合國教科文組織、退出聯合國人權理事會、退出伊核協議、退出《中導條約》。這種行為讓國際社會看清，美國才是當前國際秩序的破壞者。

針對記者提到所謂的「航行自由行動」，吳謙表示這個說法不準，從美國在南海的表現看，應該叫它「航行霸權行動」。美方這種行為嚴重侵犯沿岸國主權和安全利益，嚴重破壞南海地區和平穩定，嚴重危及一線官兵生命安全，是極不負責任的、也是極其危險的。

最後，吳謙強調，中美合則兩利、鬥則俱傷。我們希望美方着眼大局，改正錯誤，同中方相向而行，努力實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏。