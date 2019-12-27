【毛澤東誕辰】胡錫進：沉溺於毛時代是非的人沒能走出歷史侷限

12月26日是中共前領導人毛澤東126周年誕辰。《環球時報》總編胡錫進26日亦談及毛澤東，稱毛與人民同甘共苦，是真正的人民領袖。他說，他這代人沒有理由抱怨毛時代，比其晚生的人更沒有理由抱怨。

胡錫進說，「毛澤東是中華民族的偉人，而且是大偉人，時間離他的時代越遠，歷史越將這樣評價他」，胡錫進又稱，毛在晚年犯過一些錯誤，那些錯誤導致了那個時代一些人的痛苦，但不應以今天的價值體系和經驗來審視當年的事情。

他認為，沉溺於毛時代是非的人，恰恰反應至今沒能走出歷史侷限的那部分情緒。他又稱，如今民間對毛的懷念越來越多，微詞者成為少數。

胡錫進還批評對毛有微詞者，認為他們很多沒經歷過毛時代，他們的抱怨實際成為西方輿論體系的迴響，其中國的內生性線索逐漸枯竭，越來越「脱離人民群眾」。

同樣在毛誕日，由解放軍軍樂團舉辦的「新時代軍樂之聲——慶祝中華人民共和國成立70周年閲兵曲音樂會」在北京舉行，在整個節目單中，與毛有關的《東方紅》放在最後一個。

解放軍軍樂團在26日被指是有意安排《東方紅》曲目。不過，在央視的直播中，《東方紅》最後被掐掉，此舉受到一些民眾的批評。從現場流出的視頻顯示，有穿軍裝的人模仿毛講話，隨後音樂響起。

儘管中共高層並未舉辦紀念活動，但湖南湘潭地級市主官和駐地解放軍軍官舉行敬獻花籃儀式。