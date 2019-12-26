毛澤東誕辰126周年　中共中央黨校出版新書供研究「毛思想」

2019年12月26日是中共前領導人毛澤東誕辰126周年。雖未「逢五逢十」，但官方比往年更為「樂意」宣傳毛澤東。官媒《人民日報》、央視「循例」發布涉毛的詩詞和講話，一些中共下屬機構如共青團中央、紫光閣等則轉發毛生平的影片。 此外，中共中央黨校出版社26日發布消息稱，該出版社推出一套名為《咱們的領袖毛澤東》新書，定價145元人民幣，可作為學習研究毛澤東思想的參考之作，也可作為加深對黨史、國史理解的一部普及型讀物。

《咱們的領袖毛澤東》一書分上下兩卷，共九篇。（網上圖片）

據介紹，《咱們的領袖毛澤東》一書分上下兩卷，共九篇。前八篇採取由橫及縱的編寫方法，從政治、軍事、經濟、科技文化、外交與國際戰略、黨建、民族宗教國家統一、社會管理等多個方面闡述了毛澤東的思想精髓以及其對重大事件的決策和對歷史進程的影響；第九篇則描述了毛澤東的情感世界和人格魅力。

黨校出版社稱，「本書表述平實、條理清晰，以大量珍貴、有價值的文獻資料和研究著述為素材，反映了毛澤東領導中國革命和建設的思想理論和典型事例，既真實展現了毛澤東在中國人民艱苦卓絕的偉大鬥爭中所發揮的作用及影響，又兼顧了圖書的可讀性與趣味性。全書選編內容尊重史實，亦有一定的史學價值。」

黨校出版社又強調，新書是毛澤東誕辰126周年的獻禮之作，既是黨政領導幹部和學者學習研究毛澤東思想的參考之作，也是廣大讀者走近領袖人物，從而進一步加深對黨史、國史理解的一部普及型讀物。

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（澎湃新聞）