北斗新聞發言人：2020年6月前全面建成北斗三號系統

中國衛星導航系統管理辦公室主任、北斗衛星導航系統新聞發言人冉承其27日表示，2020年6月前，中國計劃再發射2顆地球靜止軌道衛星，北斗三號系統將全面建成；2035年，將建成以北斗系統為核心，更加泛在、更加融合、更加智慧的國家綜合定位導航授時體系。

27日，國新辦就北斗三號系統提供全球服務一周年有關情況舉行發佈會。

今年6月，遠望3號船在南太平洋預定海域圓測控北斗衛星發射。（新華社）

冉承其指出，2019年實施7箭10星高密度發射，北斗三號所有中圓地球軌道（MEO）衛星完成組網，標誌著北斗三號系統核心星座部署完成。他又表示，一年來，北斗基本服務性能穩中有升，通過提升系統智能運維能力，確保北斗三號系統連續穩定運行，水準和高程定位精度實測均優於5米；此外，北斗特色服務能力逐步形成，明年將為用戶提供精度更高、性能更優、功能更強的多元化服務。

在北斗應用與產業化方面，冉承其指出，國家各行各業全面佈局北斗產業，「北斗+」「+北斗」的產業生態體系進一步豐富完善，北斗規模化、產業化和國際化應用再上新台階。

關於北斗國際合作與交流情況，冉承其表示，北斗邁入全球服務新時代，為建設人類命運共同體、時空服務共同體貢獻北斗力量，在聯合國全球衛星導航系統國際委員會(ICG)等多邊平台上積極發聲，與「一帶一路」國家和國際組織的合作更加廣泛，國產北斗基礎產品已出口120餘個國家和地區，基於北斗的土地確權、精准農業、數字施工、智能港口等，已在東盟、南亞、東歐、西亞、非洲等得到成功應用，此外，北斗全球信號技術指標基本完成驗證，計劃明年進入國際民航組織標準。

此外，冉承其還透露，2020年6月前，計畫再發射2顆地球靜止軌道衛星，北斗三號系統將全面建成。2035年，將建成以北斗系統為核心，更加泛在、更加融合、更加智慧的國家綜合定位導航授時體系，進一步提升時空資訊服務能力，實現北斗高品質建設發展。

（中新網）