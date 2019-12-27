中企修建柬埔寨七星機場明年完工　《紐時》指其將用於軍事目的

中企正在修建的柬埔寨七星國際機場，預計在2020年5月完工，這將成為柬埔寨最長的飛機跑道。根據投資方稱，修建機場的目的，主要是考慮到金邊及暹粒機場運力不足，要增強柬埔寨的國際直航能力。 不過，美國《紐約時報》在日前發表了題為「叢林中的機場：柬埔寨中國項目引發擔憂」的報導，指中國公司在柬埔寨開發的七星海項目（包括機場及港口等項目）不僅破壞環境，還將用於軍事目的。

柬埔寨七星國際機場建設現場。（柬華日報）

《紐約時報》文章稱，「北京打算把這個東南亞小國（柬埔寨）變成事實上的軍事前哨」「中國的活動敲響了人們對其軍事野心的警鐘」。

對於在叢林裏建設機場跑道，洛杉磯西方學院（Occidental College）政治學家索帕·伊（Sophal Ear）在文中指，這將使中國能夠在該地區投射空中力量，也將改變整個遊戲規則。美國軍事官員則表示，「中國已與柬埔寨達成協議，在七星海以南的海岸線獲得了擴建柬埔寨一個現有海軍基地的專有權」。

五角大樓發言人戴夫·伊斯特本（Dave Eastburn）在一份電子郵件中稱，「我們對七星海修建的機場跑道和港口設施的建設規模表示擔憂，這種規模遠遠超出目前的和預期的商業活動基礎設施需求，可能會用於軍事目的，柬埔寨政府採取的任何邀請外國軍隊進駐的步驟，都將破壞東南亞地區的和平與穩定。」

不過，中國官媒《環球時報》則發文指，正因為要停靠大型客機，才有必要修建長跑道，而軍用機場的跑道根本沒必要建那麼長。所以，七星海項目顯然是在修建民用機場。

柬埔寨雲朗海軍基地。（美國之音）

此外，美國印太司令部戰略計劃與政策副主任、陸軍准將沃威爾（Joel B. Vowell）曾於8月稱，中國將在柬埔寨雲朗海軍基地附近建軍事基地。雲朗基地是面向泰國灣的深水港，可以直接進入南海。美國斯坦福大學亞太研究中心東南亞研究主任艾默生（Donald Emmerson）說，如果中國使用雲朗基地，將會「極其危險」。

柬埔寨國防部否認了相關傳聞，並強調柬埔寨憲法禁止中國在當地建立海軍基地。