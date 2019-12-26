中俄伊40年首次聯合軍演　中國西寧號驅逐艦將參加

中國、俄羅斯及伊朗罕見將在阿曼灣舉行軍演。中國國防部12月26日發佈了正式的消息，並透露更多細節。

中國稱西寧號驅逐艦將參加軍演

中國國防部發言人吳謙間12月26日在記者會上宣布，根據中國、俄羅斯、伊朗三國軍隊達成的共識，中俄伊海上聯合演習將於12月27日至30日在阿曼灣地區舉行。

他還說，中國海軍派西寧號導彈驅逐艦參加。此次演習旨在深化三國海軍之間的交流合作，展示三方共同維護世界和平與海上安全、積極構建「海洋命運共同體」的良好意願和能力。

中國外交部發言人耿爽12月26日也在記者會上說，這次演習是中伊俄三國開展的正常軍事交往活動。

中國國防部發言人吳謙12月26日宣布了中俄伊聯合軍演的消息。而伊朗方面9月份就宣布了相關消息。（新華社）

就在一天前，伊朗方面也宣布了這個消息。當地時間12月25日伊朗軍方發言人謝卡爾欽（Abolfazl Shekarchi）在新聞發佈會上宣布，伊朗、中國、俄羅斯將於27日在北印度洋和阿曼灣國際海域，舉行為期4天的聯合軍事演習。他還指出在面臨海上恐怖主義和海盜威脅的情況下，通過演習促進該戰略地區的國際貿易安全，意義重大。

此次軍演也是伊朗自1979年伊斯蘭革命後，40年來首次與中俄舉行聯合軍演。

謝卡爾欽表示，伊朗一直致力於國際海域的貿易安全，即將舉行的聯合軍演是為了在面臨海上恐怖主義和海盜威脅的情況下，促進該地區的國際貿易安全。他指出，此次演習將向世界各國傳達安全和穩定的信息，並分享有關海上救援行動的經驗。

此次軍演代號為「海上安全帶」。

早在9月份的時候，伊朗就宣布了中俄伊將舉行聯合軍演的消息。俄外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）10月也表示，中俄伊三國正在籌備打擊恐怖分子和海盜的聯合海上演習。伊朗海軍司令漢扎迪（Hossein Khanzadi）11月份說，即將舉行的中俄伊海軍聯合演習將向全世界證明，三國的關係已達到戰略要點。

中國在伊朗和沙特之間找平衡

對於伊朗和中俄聯合軍演一事，美聯社認為，這是伊朗在面對美國實施經濟制裁之際，尋求加強與中俄的軍事合作。

報道稱，自2019年美國單方面宣布退出伊核協議，並對伊朗實施「有史以來最嚴厲的」制裁後，當下伊朗和美國之間的緊張局勢正不斷升級。

同一日，伊朗外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）在接受當地媒體採訪時，特別強調了伊朗與中俄兩國之間的戰略關係，稱「永不會忘記像中俄這樣，艱難時期給予支持的朋友」。

俄羅斯科學院東方研究所專家帕霍莫娃（Maria Pahomova）認為，俄中伊三方聯合海軍演習的消息由伊朗率先發布是完全可以理解的。因為伊朗打算向世界展示，自己有兩個可靠的夥伴。

帕霍莫娃稱，中國一向秉持謹慎且深思熟慮的外交立場，在軍事外交方面亦如此。與伊朗舉行聯合海軍演習，更何況是在美伊關係史無前例的緊張時期在地區熱點附近舉行海上軍事演習，這是國際關係史上的不尋常的事件。

但是美聯社也指出，此次中俄伊三國聯合演習被認為是對美國10月份與地區盟友沙特，在中東地區進行大規模軍事演習的回應，中國也參加了那次演習。

路透社12月26日也報道，中國雖然和伊朗有着密切的外交、貿易和能源關係，但是也和伊朗的地區對手沙特有着非常好的關係。中國國家主席習近平將於2020年參加在沙特舉行的G20峰會。