中辦主任丁薛祥出任「首規委」主任　中南海收回北京規劃權

在最新涉及北京規劃的會議上，習近平「大秘」、中共辦公廳主任丁薛祥首次以首規委主任的身份公開亮相。這也意味著，中共明確北京規劃權屬中南海。

12月25日，最新一次的首都規劃建設委員會（首規委）在北京舉行，會議除傳達學習中共總書記習近平就北京規劃及自然資源問題整改講話外，通過《關於首都規劃重大事項向黨中央請示報告制度》。

新華社通稿指，在會外，中南海黨政兩大辦公廳印發調整加強首規委組成人員的通知。

此次會議，中共政治局委員丁薛祥首次以首規委主任主持會議，北京市委書記、首規委主任蔡奇出席會議。這說明上述通知包含任命丁薛祥為首規委主任的內容。

會議強調，要深刻認識首都規劃的特殊重要性，把其放在國家大局來把握，堅持規劃權屬中共中央，維護規劃的嚴肅性和權威性。

此次會議還要求把按規劃辦事作為檢驗「兩個維護」——維護習近平核心，維護中共中央權威和集中統一領導——的重要試金石。

根據資料，中南海於2000年批准組建北京市規劃委員會，掛首都規劃建設委員會辦公室牌子，主要負責北京市城鄉規劃管理工作，系北京市政府組成機構。

在過去近20年來，有關首都規劃原系北京市職責，但此次無論是丁薛祥出任首規委主任，還是定調請示制度及規劃權屬中南海，這或暗示中共對北京在涉及首都規劃領域存在的問題感到不滿。

中共早在2012年就提出打造北京城市副中心，但在此後兩年中被指遇到軟抵抗，有傳聞指彼時習近平放狠話「你們不搬我們搬」。此後，伴隨京津冀官場人事調整，前述規劃得以進行。

2017年北京城市副中心正式啟用，該市黨政機構開始搬遷進駐。至2019年1月，北京市級行政中心正式遷入，其中包括市級機構第一批35個部分、165家單位。

對於首都的具體規劃，首規委會議要求加強「四個中心」——政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創新中心——功能建設，注重「減量瘦身、留白增綠，堅持戰略留白」。

針對習近平早前關注的北京規劃和自然資源領域存在問題，會議要求敢於迎難而上、動真碰硬，以釘釘子精神做好整改。