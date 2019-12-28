中共中央政治局召開民主生活會　習近平指幹部要有擔當

據新華社報道，中共中央政治局於12月26日至27日召開「不忘初心、牢記使命」專題民主生活會，會議認真學習貫徹黨的十九屆四中全會精神。 中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話指，共產黨人要樹立崇高堅定的理想信念，當幹部就要有擔當，有多大擔當才能幹多大事業。他又強調，中央政治局委員要從嚴要求自己，時刻自重自省自警自勵，做到慎獨慎初慎微慎友，修身律己、廉潔齊家，管好親友和身邊工作人員。

會議首先審議了《關於2019年中央政治局貫徹執行中央八項規定情況的報告》和《關於解決形式主義突出問題為基層減負工作情況的報告》。隨後，中央政治局委員逐個發言，按照要求進行對照檢查。

12月26日至27日，中共中央政治局召開「不忘初心、牢記使命」專題民主生活會，中共中央總書記習近平主持會議併發表重要講話。（新華社）

會議認為，習近平新時代中國特色社會主義思想是當代中國馬克思主義、21世紀馬克思主義，用這一科學理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作，是全黨的一項重大政治任務，中央政治局必須在學懂弄通做實上為全黨作出表率。

會議強調，維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，維護黨中央權威和集中統一領導，是推動新時代中國特色社會主義不斷發展前進的根本政治保證。中央政治局要自覺在思想上政治上行動上同以習近平為核心的黨中央保持高度一致，堅定不移貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，堅定不移貫徹落實習近平總書記重要指示精神，堅定不移貫徹落實黨中央決策部署，努力把黨和國家工作做得更好。

習近平在講話中對中央政治局成員的對照檢查發言進行了總結。

習近平指，當幹部就要有擔當，有多大擔當才能幹多大事業，盡多大責任才會有多大成就。當前，從整體來看，黨員、幹部隊伍的精神狀態是好的，但也有一些黨員、幹部還存在不作為、慢作為甚至是假作為的問題。對此，我們必須高度重視，切實加以解決。

政治局成員要「慎獨慎初慎微慎友」

習近平強調，當今世界正經歷百年未有之大變局，國內外形勢正在發生深刻複雜變化，來自各方面的風險挑戰明顯增多，迫切需要我們在加強國家制度建設和治理能力建設上下更大功夫，使我們的制度優勢充分發揮出來，更好轉化為治理效能。要使制度真正生根生效，關鍵是領導幹部要發揮帶頭作用，中央政治局要首先帶頭，最重要的是在堅決維護黨中央權威和集中統一領導、堅決執行黨和國家各項制度、堅決貫徹黨中央重大決策部署上帶好頭。

習近平指出，中央政治局成員要從嚴要求自己，時刻自重自省自警自勵，做到慎獨慎初慎微慎友。要從自身做起，不斷自我淨化，修身律己、廉潔齊家，管好親友和身邊工作人員。

（新華社）