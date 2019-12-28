「醫鬧」屢禁不止　內地立法保障醫療工作者人身安全及人格尊嚴

內地「醫鬧」事件屢禁不止，「醫鬧」團夥會在醫生的辦公室滯留、毆打醫務人員、在醫院設靈堂、打砸設施，設置各種障礙阻攔其他病人就診。 針對上述事件，在周六（28日）召開的十三屆全國人大常委會第十五次會議上，《基本醫療衛生與健康促進法》獲得表決通過，將於明年6月1日起施行。

內地「醫鬧」事件屢禁不止。（資料圖片／視覺中國）

據悉，這是內地衛生健康領域內的第一部基礎性、綜合性的法律。從2017年12月以來，這部法律草案在全國人大常委會先後經歷了4次審議，在中國人大網向社會公布，最終以國家法律的形式，對醫療衛生健康領域裏的社會關係和行為進行了規範。

該法作出明確規定：全社會應當關心、尊重醫療衛生人員，維護良好安全的醫療衛生服務秩序，共同構建和諧醫患關係。醫療衛生人員的人身安全、人格尊嚴不受侵犯，其合法權益受法律保護。禁止任何組織和個人威脅、危害醫療衛生人員人身安全，侵犯醫療衛生人員人格尊嚴。

在懲罰方面，違反本法規定，擾亂醫療衛生機構執業場所秩序，威脅、危害醫療衛生人員人身安全，侵犯醫療衛生人員人格尊嚴，非法收集、使用、加工、傳輸公民個人健康信息，非法買賣、提供或者公開公民個人健康信息等，構成違反治安管理行為的，依法給予治安管理處罰。違反本法規定並構成犯罪的，依法追究刑事責任；造成人身、財產損害的，依法承擔民事責任。

北京民航總醫院女醫生楊文遭病人家屬持刀割頸，傷重不治。（網上圖片）

在該法通過的4日前，北京朝陽區民航總醫院急診科一名女醫生在診療中，遭患者家屬割頸受傷，後因傷勢過重不治身亡，受到社會關注。

在28日舉行的全國人大常委會辦公廳新聞發布會上，國家衛健委也就此事回應稱，北京民航總醫院傷醫事件不是所謂的醫療糾紛問題，而是一個非常嚴重的刑事犯罪。北京檢察機關已經對嫌疑人做出了批捕的決定，這就是一個態度。國家衛生健康委對任何形式的傷醫事件是零容忍。

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