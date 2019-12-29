北京醫生遭殺害後續：事發後疑兇家屬無愧疚　患者被轉院免費治療

北京朝陽區民航總醫院12月24日發生患者家屬殺醫慘案，據內媒最新披露的案件細節，55歲的疑兇孫文斌是一名屠夫，而事發後其母已被轉至朝陽醫院，並免除一切治療費用，其家屬亦無任何愧疚。

據此前報道，北京市公安局朝陽分局指出，24日早上6時左右，一男子持刀闖進民航總醫院，將當值急症室醫生楊文刺傷。楊文的傷勢十分嚴重，無法在急症室處理，更一度心跳停頓及呼吸停止，情況轉趨危殆，於是轉往搶救室接受手術。但民航總醫院中午證實，楊文經搶救無效去世。

疑兇是屠夫 醫生轉述家屬：他3天前已備刀

據內媒披露，持刀斬人的疑犯是急診科留院觀察的95歲高齡病患孫某氏的二兒子孫文斌，目前已被依法刑事拘留。報道指，孫文斌10幾年前飼養豬和牛，但過程不順利。一位民航總醫院醫生在網上發表文章，談到事發前的情況：「接診的是急診科的楊文醫生。家屬簽字拒絕一切檢查，僅要求輸點液，但是輸液後病情無改善好轉，幾個家屬就認定是楊文醫生輸液給輸壞了。」

民航總醫院急診搶救室外有保安把守。（新京報）

文章稱，孫文斌尤其極端和情緒化，「總說老太太死了，我們誰都別想活。半個多月，我們上班都是忍氣吞聲、膽顫心驚。」上述醫生回憶，孫文斌當時的原話是，「我媽要是還不退燒，就把大夫弄死」。

據民航總醫院醫生回憶，之後的半個月內，孫某氏家屬每天都會因為細微病情變化和懷疑醫生用藥，不停吵鬧、辱罵、威脅。12月24日凌晨6時多，楊文伏案工作時，孫文斌和她交流了20分鐘，突然從背後揪住她頭髮，扼住她頸部，連砍數刀。據一位醫生回憶，孫家人說，這把刀是在3天前就備下的，孫文斌早在4、5天前就說要殺了楊文。

一位參與搶救的醫生回憶，「醫院的急診科門口停着7輛警車，搶救室現場有大量血漬，楊文醫生躺在搶救床上，滿身是血，頸部有多處刀傷，其中一刀砍斷了右側頸全部肌肉，砍斷了食管、氣管、頸內靜脈、頸總動脈，和通往身體的神經，連頸椎骨都斷了。」

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家屬事後無愧疚 續抱怨「愈治愈差」

據醫生指出，楊文去世當日上午，孫某氏的家人問值班醫生，「心率這麼快，你們不管嗎？」下午，有5、6人質問醫護，孫某氏何時可住院，但拒絕進行抽血檢查、電腦斷層複查。事發翌日，孫文斌的哥哥還在質問，為何母親「愈治愈差」。26日晚上，衛健委組織專家為孫某氏進行持續5小時會診，家屬要求癌症晚期的孫某氏在經過治療後「能說能走」。

報道指，27日下午，孫某氏被轉至朝陽醫院急診深切治療部，減免一切治療費用。目前，孫某氏仍處於昏迷狀態。醫生介紹，楊文遇害後，患者家屬沒有表現出任何愧疚，沒有任何道歉的話。就在醫生準備請專家進一步治療的時候，患者家屬自行簽字離開了醫院。

另據中新社報道，民航總醫院急診大廳設置楊文醫生的悼念場所，不少市民送來鮮花憑弔。醫院還不斷地收到來自匿名人士給在職醫生們送來的奶茶、水果等零食，有外賣訂單留言：「楊醫生r.i.p」。

（綜合報道）