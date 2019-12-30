再次確定領導地位　中共政治局首稱習近平為「人民領袖」

12月26日至27日，中共政治局召開《不忘初心、牢記使命》民主生活會，官方會議通報中顯示，中共用「人民領袖」來稱呼中共總書記習近平，據信是首次。

官方通報稱，「面對錯綜複雜的國內外風險挑戰，習近平總書記高瞻遠矚、統攬全局、運籌帷幄、指揮若定，作出一系列重大科學判斷」。相關通報內容還指出，習近平「展現了共產黨人堅定的理想信念、人民領袖深切的為民情懷」。

香港《星島日報》周日（29日）分析稱，這是中共中央首次用「人民領袖」來稱呼習近平。此前，在2017年10月，中共政治局首次稱呼習近平為「全黨擁護、人民愛戴、當之無愧的黨的領袖」。而此次再在「領袖」前加上「人民」兩字。據悉，在中共歷史上只有毛澤東和華國鋒曾經被中共官方稱為「領袖」。

在此之前，新華社於2017年中共十九大閉幕後刊發文章時，就提到「習近平是人民領袖」。這篇題為《領航新時代的堅強領導集體——黨的新一屆中央領導機構產生紀實》的文章中稱，「一張張選票代表黨心民意、一次次掌聲傳遞信任期望——有習近平總書記這個黨的核心、軍隊統帥、人民領袖，是黨之大幸、軍之大幸、民之大幸！」隨後，官媒《人民日報》和中央電視台，更於2018年2月份推出「人民領袖」短影片。

2018年2月25日，新華社英文網站首發中共建議取消國家主席兩任任期限制的消息，隨即央視便推出《央視快評：人民領袖人民愛》文章，文中提到「人民代表人民選，人民領袖人民愛」。

2018年3月20日，全國人大會議閉幕後，全國人大委員長慄戰書發表講話也提到，習近平是中共全黨擁護、人民愛戴、當之無愧的黨的核心、軍隊統帥、人民領袖，是新時代中國特色社會主義國家掌舵者、人民的領路人。

而此次中共政治局用「人民領袖」稱呼習近平，分析認為，這是繼2016年確立「習核心」、2017年、2018年「習思想」先後寫入中共黨章和憲法後，又一體現習近平領導地位的標誌。

分析指，中共政治局首稱習近平為「人民領袖」，是又一體現習近平領導地位的標誌。（新華社）

據悉，此次的中共政治局會議還強調，「維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，維護黨中央權威和集中統一領導，是推動新時代中國特色社會主義不斷發展前進的根本政治保證。」會議認為，「習近平新時代中國特色社會主義思想」是當代中國馬克思主義，「用這一科學理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作，是全黨的一項重大政治任務，中央政治局的同志必須在學懂弄通做實上為全黨作出表率。」

習近平在會上發表講話，要求政治局的成員「要發揚鬥爭精神，敢於面對困難，敢於攻堅克難」，同時要「修身律己、廉潔齊家，管好親友和身邊工作人員」。習近平還稱讚會議「開得很好、很有成效」，「擺問題和不足不諱言、不遮掩，抓整改落實直奔問題，開展批評和自我批評開誠布公」。

他強調，「當幹部就要有擔當」，「特別是要發揚鬥爭精神，敢於面對困難，敢於攻堅克難」；遇到重大風險挑戰、重大工作困難、重大矛盾鬥爭，「決不能迴避、繞着道走，更不能膽怯、懼怕」。

此外，據新華社報道，政治局成員還重點圍繞「加強理論武裝」、「帶頭維護制度權威」、「秉公用權、清正廉潔」等7個方面發言。

（綜合報道）