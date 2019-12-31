武漢爆發不明原因肺炎　網傳是「沙士」　國家衛健委專家開展檢測

內地網絡流傳湖北武漢的華南海鮮市場發生多宗不明原因肺炎病例，其中更有指當地爆發的是俗稱「沙士」的嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）。 內媒報道指，官方文件證實武漢市華南海鮮市場的確出現不明原因肺炎病人。國家衛健委專家組31日（周二）上午已抵達武漢，正展開相關檢測核實工作。 《人民日報》指，12月以來，武漢發現病毒性肺炎病例27例，均診斷為病毒性肺炎/肺部感染。27例病例中，7例病情危重，其餘病例病情可控，有2例病情好轉擬近期出院。

30日（周一），兩份落款為武漢市衛健委的緊急通知在網絡流傳，題目分別為《關於做好不明原因肺炎救治工作的緊急通知》及《市衛生健康委關於報送不明原因肺炎救治情況的緊急通知》，內容指根據上級緊急通知，武漢市華南海鮮市場陸續出現不明原因肺炎病人，又指武漢市部分醫療機構陸續出現不明原因肺炎病人。通知要求醫療機構要及時追踪統計救治情況，並按要求及時上報。武漢市疾控中心向內媒《新京報》證實，兩份文件文件確實為真，目前發病人數尚在統計中，不明原因肺炎為何種類型肺炎尚未確定。

央視報道指，據湖北省衛健委及武漢市委宣傳部消息，國家衛健委專家組31日上午已抵達武漢，正展開相關檢測核實工作。

官媒《人民日報》31日報道，來自湖北省相關部門的消息稱，12月以來，武漢市持續開展流感及相關疾病監測，發現病毒性肺炎病例27例，均診斷為病毒性肺炎/肺部感染。27例病例中，7例病情危重，其餘病例病情可控，有2例病情好轉擬近期出院。調查發現，此次肺炎病例大部分為華南海鮮城經營戶。目前，相關病毒分型檢測、隔離治療、輿情管控、終末消毒等工作正在進行。

《人民日報》的報道又指，武漢多位醫院人士稱，目前病因尚未明確，不能斷定是網上傳言的「沙士」病毒，其他重症肺炎的可能性更大。而且即便是「沙士」病毒，此前也已有成熟的防控救治體系，市民也不用恐慌。

網傳收治「沙士」患者醫院：並無疑似或確診的患者

《新京報》報道，一張網傳的聊天截圖顯示，「武漢二醫院後湖院區確診一例冠狀病毒感染性肺炎……SARS已基本確定」。針對「武漢出現不明原因肺炎病人，疑似SARS」的傳言，網傳收治患者的武漢市中心醫院（原二院）後湖院區醫務處工作人員向《新京報》稱，目前並無疑似或確診的患者。

《新京報》報道又指，此外，從湖北省疾病預防控制中心辦公室了解到，湖北省疾病預防控制中心正在對此事展開調查，目前尚未確定是否有網傳非典型性肺炎病例，待有調查結果會在官方渠道予以公布。

（綜合報道）