【武漢肺炎】涉事海鮮市場未被隔離　官方稱未有明顯人傳人現象

湖北武漢市爆發多宗不明原因肺炎病例。國家衛健委稱，專家組31日（周二）上午已抵達武漢，正展開相關檢測核實工作。 據官方消息，武漢肺炎病例大部分是武漢市江漢區華南海鮮批發市場（又稱「華南海鮮城」）的經營戶。內媒報道稱，該海鮮市場目前仍正常營業，未被隔離。 武漢市衛健委通報指，到目前為止調查未發現明顯人傳人現象，未發現醫務人員感染。目前對病原的檢測及感染原因的調查正在進行中。

官方派人到華南海鮮批發市場消毒。（網上圖片）

內媒《澎湃新聞》報道，直到今日上午，華南海鮮批發市場仍然正常營業，未被隔離。一家店鋪工作人員表示，早上看到有身著白色衣服的人在店外消毒作業，「我覺得應該不是非典，是非典（的話），我們早就關門了。」

報道又引述華南海鮮批發市場另一家商舖的經理稱，該市場分為東西兩區，目前大都正常營業。他沒收到停業的通知。

市衛健委：所有病例均已隔離治療

武漢市衛健委今日中午發布情況通報稱，他們接到報告後，已立即在全市醫療衛生機構開展與華南海鮮城有關聯的病例搜索和回顧性調查。目前，所有病例均已隔離治療，密切接觸者的追踪調查和醫學觀察正在進行中，對華南海鮮城的衛生學調查和環境衛生處置正在進行中。

通報指，武漢市組織同濟醫院、省疾控中心、中科院武漢病毒所、武漢市傳染病醫院及武漢市疾控中心等單位的臨床醫學、流行病學、病毒學專家進行會診，專家從病情、治療轉歸、流行病學調查、實驗室初步檢測等方面情況分析認為上述病例係病毒性肺炎。到目前為止調查未發現明顯人傳人現象，未發現醫務人員感染。目前對病原的檢測及感染原因的調查正在進行中。

武漢醫院人士籲市民不用恐慌

早前報道，官方消息稱，12月以來，武漢市持續開展流感及相關疾病監測，發現病毒性肺炎病例27例，均診斷為病毒性肺炎/肺部感染。27例病例中，7例病情危重，其餘病例病情可控，有2例病情好轉擬近期出院。調查發現，此次肺炎病例大部分為華南海鮮城經營戶。

武漢多位醫院人士稱，目前病因尚未明確，不能斷定是網上傳言的「沙士」病毒，其他重症肺炎的可能性更大。而且即便是「沙士」病毒，此前也已有成熟的防控救治體系，市民也不用恐慌。