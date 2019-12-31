【全市門店同時關閉】正門貼公安消防局封條　武漢ZARA：停業升級

多間內媒在周二（31日）報道，西班牙服裝品牌ZARA在湖北武漢的所有門店突然關閉，正門更被貼上武漢市公安消防局的封條，其官網也無法查詢到武漢門店資料。 但ZARA官方服務電話的工作人員其後回應稱，武漢ZARA關店是停業升級，具體開業時間尚未接到通知。至於其他省份ZARA門店仍然正常營業。ZARA母公司Inditex集團也發出官方聲明稱，Zara目前正對武漢的門店進行升級改造。

武漢ZARA門店被貼上有公安消防局的封條。（網上圖片）

據悉，ZARA在武漢共有4間門店，分別是漢街萬達廣場店、中心百貨店、薈聚中心店和菱角湖萬達廣場店。根據微博上多位武漢網民反映，4間門店在12月28號之前都已經關閉。

此外，ZARA中國官網上武漢門店的信息存在缺失，目前官網僅列出ZARA菱角湖萬達廣場店的店鋪信息。除此之外，部分武漢網友反映Swarovski位於武漢的多家門店也被貼上消防封條並關閉，包括菱角湖萬達店、漢街店、薈聚中心店。

早前有微博網民稱，ZARA武漢門店關閉是因為其漢街萬達廣場店消防檢查不過關，所以武漢的所有ZARA門店均被停業整頓。除此之外，還有微博網友猜測，早前香港罷工期間ZARA也閉店停止營業，此次ZARA閉店或與此有關。但上述猜測均未得到證實，而ZARA官方回應稱是停業升級。

今年9月，共青團中央曾指ZARA「疑似聲援亂港分子」。（微博截圖）

據此前報道，香港爆發反修例風波期間，ZARA在尖沙咀海港城的門店曾於民間團體發起「三罷」行動當日張貼公告，宣布暫停營業1日，但沒有解釋原因。當時惹來共青團中央發微博批評此舉是「疑似聲援亂港分子」，ZARA隨即受到網民聲討。但亦有人認為ZARA是礙於人手或交通狀況被迫停業，不應過於苛責。

（界面新聞/長江商報）