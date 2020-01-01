【北京殺醫案】疑兇母轉往朝陽醫院　院方否認免費治療：是先墊付

北京朝陽區民航總醫院2019年12月24日發生患者家屬孫文斌殺害醫生楊文的慘案，據此前報道，事發後疑兇母親孫某氏被轉至朝陽醫院，並免除一切治療費用，引發網絡熱議。 朝陽醫院同月31日（昨日）深夜在微博發消息指，該院為高齡女患者孫某某提供「正常且必要」的醫療服務，強調會診費由院方先行墊付，最後進行統一結算，按標準計收醫藥費用，相當於否認此前「免費治療」說法。

民航總醫院急診搶救室外有保安把守。（新京報）

朝陽醫院這份聲明稱，2019年12月27日15時許，患者孫某某（女，95歲），由急救車從北京市朝陽區管莊東里醫院送至該院急診科。因患者呈昏迷狀態，經向患者家屬詢問其病史及身體檢查，按照醫院急診分級診療流程，收入急診科監護室（四人間），家屬預繳了押金。

聲明續稱，由於患者病情複雜，在徵得患者家屬同意後，請院外專家進行了會診，會診費由院方先行墊付，同時開具會診醫囑計入患者住院費用，最後進行統一結算。聲明強調該院對該患者的診療活動均按常規開展，按標準計收醫藥費用。

聲明指出，該院繼續本着人道主義精神，依據有關診療規範和指南，提供正常且必要的醫療救治服務。

北京民航總醫院醫生楊文遇害。（資料圖片）

據早前報道，有醫生指出，楊文去世當日上午，孫某氏的家人問值班醫生，「心率這麼快，你們不管嗎？」下午，有5、6人質問醫護，孫某氏何時可住院，但拒絕進行抽血檢查、電腦斷層複查。事發翌日，孫文斌的哥哥還在質問，為何母親「愈治愈差」。26日晚上，衛健委組織專家為孫某氏進行持續5小時會診，家屬要求癌症晚期的孫某氏在經過治療後「能說能走」。

當時的報道指，27日下午，孫某氏被轉至朝陽醫院急診深切治療部，減免一切治療費用。不少網民當時評論認為，朝陽醫院的「做法」荒唐。聲明發出後，依然有不少網民感到不滿，認為醫院墊付相關費用已超乎常態：

至少到目前為止，我到是沒有聽過，請國內頂尖教授會診費，由醫院墊付！ 朝陽醫院大愛啊，希望以後去朝陽醫院看病都能先行墊付 以後去朝陽看病就掛急診，又收住院又給會診，還墊付會診費，省得網上搶不到號還得大晚上排隊找黃牛，朝陽急診真好

另外，針對孫某氏接受免費醫療等消息，長期關注醫患關係的全國政協委員、著名神經外科專家凌峰，日前從醫院官方獲得消息：家屬自行從民航總醫院辦理出院，並撥打999要去朝陽醫院，朝陽醫院接收病人是責任，按照病人的病情，讓家屬交押金辦理住院，並無提供免費醫療。

（綜合報道）