【反滲透法】 柯文哲：問題在於人民對政府不信任

台灣《反滲透法》昨天（2019年12月31日）三讀通過，蔡英文於今天（2020年1月1日）新年談話時保證不影響自由、侵犯人權，只會讓民主自由更受保障。 台北市長柯文哲就此表示，《反滲透法》的標題不會有人反對，由誰來界定的才是問題，人民對政府沒有信任感才是問題。

台灣《反滲透法》昨天（2019年12月31日）三讀通過。（中央社）

台北市長柯文哲今日（1日）上午受訪時表示，今天法令訂出來，是大家都可以遵守，但是誰對、誰錯，應該有明文規定，不是由某一個人決定對錯，決定有沒有違反規則 。「現在說沒有禁止拜媽祖，也許有一天他說你拜錯了，這一尊不行，要這一尊才行，可能要白沙屯媽祖，不能拜大甲的，又或是還是新港奉天宮的不能拜，都是他在講。」

柯文哲強調，要講清楚，反滲透法那個標題不會有人反對，「那個大帽子誰敢反對，禁止外國勢力介入台灣選舉政治。」問題是由誰來界定的才是問題，所以不是法的問題，是人民對政府沒有信任感，這才是問題。

柯文哲也舉例，就像是雙子星之前的得標廠商，不可以說經濟部說不是中資，結果投審會又說是中資；愛奇藝轉播北市府跨年晚會，結果文化部、陸委會也打來說是中資，那不然就明講中資不能轉播北市的跨年晚會，所以變成由他來解釋，這沒有人受得了。

柯文哲強調，他是一個很守法的人，只要講清楚規則，就照規則做，不能每天規則變來變去，「我受不了」。