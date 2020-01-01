【反滲透法】韓國瑜指恐懼無助社會　馬英九稱等於恢復戒嚴

台灣《反滲透法》昨天（2019年12月31日）三讀通過，蔡英文於今天（2020年1月1日）新年談話時保證不影響自由、侵犯人權，只會讓民主自由更受保障。 今天上午，國民黨總統候選人韓國瑜表示，恐懼的氛圍對台灣社會沒有任何幫助，若當選、國民黨立院過半，將重新檢討《反滲透法》，讓台灣人民過沒有恐懼的日子。 而台灣前總統馬英九則說，昨天是中華民國憲政史上最黑暗、恥辱的一天，通過《反滲透法》等於就是恢復戒嚴。

韓國瑜呼籲民進黨想清楚，是要讓人民愛你才會支持你，還是人民怕你才會支持你。（韓國瑜競選辦公室提供）

2020年1月1日，台灣各地舉行元旦升旗典禮。在野黨將炮火鎖定前一天三讀通過的《反滲透法》。

韓國瑜上午參加完三場元旦升旗典禮後，立刻趕到台南玉皇宮參拜，隨後接受媒體聯訪。針對台灣立法院通過《反滲透法》，韓強調多數暴力、「鴨霸」（閩南語：霸道、蠻橫）表決是民進黨過去在野時最痛恨的方式，結果他們現在照樣做，而且更惡劣，直接逕付二讀、行政院沒版本，更不可思議的是總統直接下令立法院通過。

韓國瑜表示，現在不只台灣學者、農民遭約談，還有非常多民眾在網絡上發表言論後被約談，事實上很多人非常害怕、恐懼。他呼籲民進黨一定要搞清楚，是要讓人民愛你才會支持你，還是人民怕你才會支持你，這種恐懼的氛圍對台灣社會沒有任何幫助。

他再次承諾，若當選、國民黨立院過半，將重新檢討《反滲透法》，讓台灣人民過沒有恐懼的日子。

國民黨中央黨部1日舉行元旦升旗典禮，國民黨主席吳敦義（右起）、前總統馬英九、國民黨副總統候選人張善政與不分區立委候選人吳斯懷出席，籲請支持者投票。（中央社）

國民黨中央黨部也舉行元旦升旗典禮，國民黨副總統參選人張善政致詞時指出，昨天（12月31日）是台灣民主史上最黑暗的一天，蔡英文完全失去擔任台灣總統該有的誠信與承諾，一定要下架。「請大家務必讓國民黨在立法院過半，少一個民進黨立委，中華民國就多一分福氣」。

馬英九致詞時則表示，「今天參加元旦升旗，他心中充滿期待與沉痛，昨天是中華民國憲政史上最黑暗、恥辱的一天，通過《反滲透法》等於就是恢復戒嚴」。

馬英九也提到台大教授蘇宏達因批評台灣故宮南院的政策，遭警方依據《社維法》約談。他說，「我長期批評《反滲透法》，說不定下個約談的就會是我，但我一點都不害怕，因為這個法律違憲、違法，完全沒有程序的正義」。

參加台灣總統府前元旦升旗典禮的原新北市長朱立倫則表示，《反滲透法》的立法過程形成民主惡例，將來施行之後可能有非常多爭議，但民進黨強行通過，衷心期待未來法律不要被濫用、惡用、誤用，或政治運用，不過民進黨已經達成初步目標，就是作為選戰工具。他說，「選舉1月11日就結束了，台灣的民主發展跟中華民國才是最重要的」。

針對《反滲透法》，宋楚瑜（右四）四度向蔡英文與民進黨提出嚴正抗議。圖為宋楚瑜參加台北國父紀念館廣場的升旗典禮。(親民黨提供)

親民黨總統候選人宋楚瑜則參加台北國父紀念館廣場的升旗典禮。他針對以多數暴力強行通過《反滲透法》，違反程序正義；《反滲透法》將造成人人自危，影響兩岸正常交流；被冤枉的鄉親找不到主管單位申訴，完全違反人權；台灣幾十年來，共同奮鬥的自由民主制度，遭受新戒嚴體制的復辟等，四度向蔡英文與民進黨團提出嚴正抗議。