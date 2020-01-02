【武漢肺炎】有「中招」海鮮市場商戶稱病情己持續十多天

早前，湖北省武漢市錄得最少27宗不明原因肺炎，其中7例病情危重，均與當地華南海鮮市場有關連。 1月1日起，華南海鮮市場已經休市整治。內地媒體採訪當地商戶發現，有商戶患病已經十多天，但一直以為自己患感冒，不過，他現在已經被隔離治療。

1月1日上午，一位華南海鮮市場負責值守的監管人員表示，對於休市，商戶事前並不知情，「早晨五點多貼的通知。」

該市場一名患病商戶黃勇（化名），目前正在醫院接受隔離治療。他告訴記者：「我們幾十人在一起治療。」黃勇表示，當初以為自己患感冒，服藥無效，病情持續了10多天。他指出，自己目前病情恢復良好，但仍需留院治療。

華南海鮮市場已經休市整治。（網絡圖片）

雖然「肺炎事件」在網上沸沸揚揚，但在華南海鮮市場內，很多商戶此前並未關注到這一情況。西區市場的多位店主說，他們都是在網絡輿情發酵以後才知道市場內有多人感染肺炎的。

洪偉(化名)是該市場西區六街一家水產店的老板，他表示，12月31日早晨才聽說，有3位常在十街附近檔口打牌的店鋪老板前兩天住院了，他發微信問候其中一個老板，對方回復「感染了病毒」。

一位在該市場經營調味料店的店主已經送院，其鄰居商戶徐萍(化名)表示，這家店染病的老板是位四五十歲的男子，近日得了感冒后「也沒在意」，最初沒有去看醫生，隔了幾天發現病情加重后才去醫院，最終被確診為肺炎。

徐萍說，自己並不擔心被傳染，「要是非典我們還不早都被傳染了！又不是一天兩天了。」

多位受訪商戶表示，往年市場內也有店鋪老板得感冒甚至肺炎，但他們並未過分關注，「一個市場幾百人，有幾個人得流感，很正常。」

12月31日，記者還探訪了武漢市中心醫院后湖院區，這裡距華南海鮮市場2公裡左右。急診病房一位60多歲的患者李靜（化名）表示，她因膽囊疾病於12月27日進入武漢中心醫院后湖院區治療，此后，陸續看到4位華南海鮮市場的商戶因肺炎來到急診病房就診。

李靜說，她認為后湖院區針對此次事件的應急措施「做得比較好」。李靜表示，自己沒有出現呼吸道感染的症狀。

（新京報）