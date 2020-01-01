【武漢肺炎】武漢華南海鮮批發市場休市整治

湖北省武漢市日前錄得最少27宗不明原因肺炎，均與當地的華南海鮮批發市場有關連。2020年1月1日上午，華南海鮮市場即將休市。

早前有官方消息稱，12月以來，武漢市發現病毒性肺炎病例27例，均診斷為病毒性肺炎／肺部感染，其中7例病情危重，其餘病例病情可控，有2例病情好轉擬近期出院，而大部份病例是武漢華南海鮮批發市場的商戶。

有內地媒體記者今天前往海鮮市場，發現所有商戶正在忙著關門前的整理，將一箱一箱的貨物搬運到貨車上。

華南海鮮市場門口張貼著「關於休市整治的公告」，內容是：

「根據國務院《突發公共衛生事件應急條例》等法規條例的規定及武漢市衛生健康委關於當前我市肺炎疫情的情況通報，經研究，決定對華南海鮮批發市場實行休市，進行環境衛生整治。請廣大商戶積極配合，開市時間另行通知。」

落款是武漢市江漢區市場監督管理局、武漢市江漢區衛生健康局。

華南海鮮市場門口張貼著「關於休市整治的公告」。（微博）

據早前報道，12月30日，媒體在華南海鮮批發市場實地探訪發現，市場大部份商戶正常營業，少數店舖休業，僅有少數人戴口罩。一些商戶受訪稱，並未聽說有人罹患不明原因肺炎。

媒體指該市場部份攤位門前散落大量垃圾，衛生堪憂。此外，還有網民在微博上表示，華南海鮮市場表面上是賣海鮮，私下進行貓狗屠宰以及各項野味肉食交易，例如土撥鼠、梅花鹿、活猴，交叉感染可能性大增。

（武漢晚報）