金正恩「新戰略武器」言論　中國外交部：加劇緊張的行動不可取

朝鮮最高領導人金正恩早前表示，在美國取消對朝敵視政策前，朝鮮將繼續開發戰略武器。 就此問題，2020年1月2日的中國外交部例行記者會上，中方表態稱加劇緊張的行動不可取。

朝鮮對美態度在近日愈變強硬，朝鮮局勢正在升温，美朝對話短期內變得困難。（Reuters）

針對上述問詢，外交部發言人耿爽回應稱，延續朝鮮半島對話緩和局面，推進半島問題政治解決進程，這符合有關各方的共同利益。當前形勢下，加劇緊張、不利於對話的行動不可取。

耿爽表示，中方希望有關方面，特別是朝美雙方，堅持對話協商，相向而行，積極尋找打破僵局的辦法，為推動政治解決半島問題做出切實努力。

據悉，2019年12月31日，朝鮮最高領導人金正恩在朝鮮勞動黨七屆五中全會做報告時表示，將不受「暫停核試驗」的約束，朝鮮即將擁有「新的戰略武器」。

金正恩還警告，若美國堅持對朝敵對政策，半島將永遠無法實現無核化。對此，有媒體解讀稱，此言實際上宣布在短期內半島不會進行無核化談判。

金正恩還暗示可能重啟核導活動，他譴責稱，朝方曾採取一系列無核化措施，但美方卻以韓美軍事演習、引進尖端武器、額外製裁等加以回報，並暗示朝鮮今後或將重啟核武和洲際彈道導彈試射。