金正恩：美國愈拖時間只會走投無路　世界即將目睹新戰略武器

朝鮮勞動黨全體會議在1月1日踏入第四日，領袖金正恩在會議報告中表示，朝鮮不會用國家安全作為交換籌碼，又指美國愈是拖時間，就只會在朝鮮強大的威力面前束手無策，結果走投無路。他同時宣布，世界即將目睹新的戰略武器，並稱不會再暫停核試與試射導彈。

朝中社報道，金正恩表示，朝鮮不會以國家安全、尊嚴和未來交換任何其他東西。談到美朝對話時，他譴責美國的對話態度，批評美國根本沒有撤銷對朝敵對政策的意願，又稱美國只是想拖延時間，度過平壤方面提出的對話期限。金正恩強調，朝鮮不會容許美國利用美朝對話，並稱將會以實際行動回應平壤所受到的痛苦。

金正恩與一眾勞動黨政治局委員出席第4日的五中全會（Reuters）

金正恩表示，「全世界將在不日目睹北韓的新戰略武器」，並且表示平壤將不會再暫停核試與試射洲際彈道導彈，強調再沒有理由單方面履行與美國就棄核問題作出的承諾。

他警告，如果美國堅持對朝敵對政策，朝鮮半島將永遠無法實現無核化；在美國撤銷這項政策、以及半島建構永久穩固和平體制前，朝鮮將繼續開發戰略武器，保障國家安全，並按照今後美國對朝立場，來調整對美威懾的力度。

金正恩又指出，美國強盜般的行為所造成的外部環境，對於朝鮮過往展開核與經濟並進路線，還是現在為經濟建設展開鬥爭的時刻，都沒有發生任何變化。

朝鮮當局近期多次要求美國在年底之前與其對話，惟截至期限前仍未有結果。朝鮮12月在西海衛星發射場進行了兩場重大試驗，並威脅要給美國送「聖誕禮物」；美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）則表示，華府密切注視朝鮮，又指若朝鮮試射導彈將採取行動。