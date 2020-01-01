金正恩「新戰略武器」言論震撼美韓　專家談朝鮮會否越過紅線

2019年12月31日，朝鮮最高領導人金正恩表示將不受「暫停核試驗」的約束，朝鮮即將擁有「新的戰略武器」。此番強硬言論引發外界關注，朝鮮會不會突破美國的「紅線」？專家對此做出分析。

美國：工具箱選項很多

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2019年12月31日表示，希望朝鮮領袖金正恩會做出正確的選擇，選擇和平而非戰爭的道路。

美國白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien））2019年12月29日表示，「如果朝鮮方面採取行動，美國作為一個主要的軍事和經濟大國的美國將採取適當的行動回應」，「美國的工具箱裏有很多選擇」。

2020年新年首日，美軍偵察機繼續飛臨朝鮮半島上空執行對朝監視任務。

據跟蹤軍機飛行的民間網站「飛機守望」披露，美軍偵察機RC-135S「眼鏡蛇球」（Cobra Ball）當地時間1日上午8時25分許，從嘉手納美軍駐日基地出動飛臨朝鮮半島東部海域上空，執行對朝監視任務。

韓國統一部發言人李相旻1日就朝鮮勞動黨第七屆五中全會預告將公開「新戰略武器」一事表示，此舉無助於朝美無核化談判及朝鮮半島和平。

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朝鮮會不會突破「紅線」？

金正恩釋放強硬信號，朝鮮會不會突破美國的「紅線」？中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員王俊生指出，朝鮮說出「積極、攻勢」的關鍵意思就是在於表達「我們無法被壓垮」，但無論如何朝方還是把建設性的、積極性的話語放在前面，也是在對外釋放信號。

會議還涉及了諸多其他內容，其中經濟仍然是着墨最多的層面。朝中社稱，金正恩「解剖學式地」全面分析了當前國家管理和經濟建設等全盤國家建設中面臨的一系列問題。

王俊生認為，2018年開始朝鮮戰略中心轉移到經濟建設上來，這對朝鮮來說是新興事物，因為轉變過程之中，可能會出現之前沒出現過的問題，對於這些問題的剖析是這次會議的重要內容，除此之外就是要對內統一思想和認知。

中國現代國際關係研究院東北亞研究所副研究員劉天聰認為，單就此次朝鮮勞動黨五中全會的內容來看，雖然有一些強硬的信息，但整體來看還是比較慎重而有延續性的，涉及的領域也比較全面、廣泛，大部分內容在於強調經濟發展和黨建問題，並非只是為了對外示強。