【武漢肺炎】網傳登機檢疫短片　武漢機場及台疾管署：不實消息

湖北省武漢市近期錄得最少27宗不明原因肺炎，其中7例病情危重，均與當地華南海鮮市場有關連，市場附近小區亦有居民受感染。 內地網絡流傳一段聲稱攝於1日（周二）武漢往台北客機的短片，片中顯示最少3名身穿防護衣的檢疫人員登機，對乘客檢疫。武漢機場及台灣衛福部疾病管制署2日（周三）均指消息不實。

網絡流傳影片顯示最少3名身穿防護衣的檢疫人員登機，對乘客檢疫。武漢機場及台灣衛福部疾病管制署2日（周三）均指消息不實。(影片截圖)

流傳短片顯示最少3名身穿防護衣的檢疫人員登機，對乘客檢疫，甚至錄到有乘客說「我們不能出去了，這人有傳染病」。有流傳消息指該短片攝於武漢飛往台北松山機場華信AE218航班上。

武漢機場2日在微博澄清，發現有關短片後立即展開調查，證實當地機場及各航空公司都無相關短片中的疑似傳染病人搭機情況，亦無短片中的航班，機場方面已經報警，冀民眾勿轉發不實消息。

台灣衛福部疾病管制署則表示，該影片中的檢疫人員穿著的保護衣明顯並非台灣防疫人員穿著，且該航班亦非武漢飛往台北松山之航班，請民眾勿輕信及轉傳。疾病管制署副署長莊仁祥又重申，台灣目前並無疑似武漢肺炎感染者入境。

此外，台灣疾病管制署已啟動應變措施，針對武漢直航入境班機進行登機檢疫。疾病管制署署長周志浩2日表示，目前已實施二個班機，發現一名小朋友有輕微發燒現象，經評估後，在家追蹤觀察。

（綜合報道）