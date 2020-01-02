【武漢肺炎】患者轉入傳染病醫院隔離治療　市場附近有居民受感染

湖北省武漢市近期錄得最少27宗不明原因肺炎，其中7例病情危重，均與當地華南海鮮市場有關連，市場附近小區亦有居民受感染。 消息指，武漢肺炎患者目前已轉入傳染病專科醫院隔離治療，外人和家屬一律不得探視。

患者轉入金銀潭醫院。（新京報）

內媒《新京報》報道，相關不明肺炎患者已於2019年12月31日被全部轉入武漢金銀潭醫院集中隔離治療。它是武漢一間突發公共衛生事件醫療救治定點醫院，也是傳染病專科醫院。

報導引述一名患者之子稱，他父親被查出肺炎後一直在武漢市中心醫院後湖院區治療，治療很順利，各方面都很好，本來已經準備出院，但又被轉入了其他醫院治療，具體原因並不知曉。

金銀潭醫院一名知情人士稱，華南市場相關肺炎患者均被安置到了醫院住院部南四樓的傳染病病房。病房內的一名醫務人員表示，目前是特殊情況，和以前的流程不一樣，家屬不能進入。一名保安打開一道門縫告訴家屬，「家屬想送東西，需要先聯繫患者，由患者委託醫生或護士來門口代取。」

家屬不能進入病房

武漢不明原因肺炎大部份病例是武漢華南海鮮批發市場的商戶，該市場自1月1日上午起休市整治。報道指，市場附近亦有居民受感染。一名老年女患者的兒媳表示，老婦住在離華南海鮮市場不遠的小區，平日會去市場買東西，日前在武漢市協和醫院被確診為肺炎，而且症狀和肺部CT情況「幾乎和華南海鮮市場相關肺炎患者一樣」，後轉送到金銀潭醫院治療。

報道引述金銀潭醫院工作人員表示，「不明原因肺炎」一詞在普通民眾聽來「可能會覺得是很了不得的事」、「會恐慌」，但醫院每年都會接到不明原因肺炎的就診病例。即使查不出病原體，只要堅持治療，也能治好。但在沒有查出病原體的情況下，隔離治療是「必須的」，「是為了大家好。」

華南海鮮市場已休市整治。（新京報）

市衛健委宣傳處：目前沒有最新進展

金銀潭醫院宣傳科科長表示，醫院只負責接收、治療病人，所有接診、治療信息都要上報給衛健委，醫院沒有對外發布信息的權力，關於此事的所有信息只能由武漢市衛健委發布。

武漢市衛健委宣傳處負責人則指表示，關於此事所有的消息會第一時間在衛健委官方網站上公佈，目前沒有最新進展。