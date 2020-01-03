人民日報：統一是唯一正確道路，台灣同胞須理性思考台灣前途

去年1月2日，習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表講話，提出了 「攜手推動民族復興，實現和平統一目標」的重大政策主張。 《人民日報》海外版3日發表題為《台灣問題必將隨著民族復興而終結》的評論文章（以下簡稱「文章」），稱台灣曾遭日本殖民統治，又被美國挾制，使得一些人產生了「挾洋自重」的心理，分離主義傾向越發嚴重；文章強調，結束台灣被外部勢力挾制的歷史，實現兩岸的最終統一，是確保台灣同胞福祉的唯一正確的道路，台灣同胞應該冷靜理性地思考自己福祉和台灣的前途。

文章指出，台灣曾被日本殖民統治，此後又被納入美國圍堵新中國的所謂西太平洋島鏈；日本殖民統治50年，美國挾制台灣70年，造成台灣社會中的一些人患上「斯德哥爾摩綜合征」，產生「挾洋自重」的心理，分離主義傾向越發嚴重，這是台灣問題遲遲不能解決的重要原因之一。文章稱，徹底戰勝外來侵略、實現國家統一、撫平歷史創傷，仍然是全體中華兒女的神聖責任。

去年1月2日，習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表講話。（中國政府網）

文章表示，台灣同胞被推到兩岸對峙的前沿，台灣當局則成為美國手中的一個「棋子」;台獨勢力兩次取得「執政」權，乘機鼓動擴大兩岸對立，運用行政和法律手段推行「去中國化」，阻撓限制兩岸民間交流往來，甚至與大陸對抗，結果是台灣更加被邊緣化，台灣同胞的利益更加沒有保障，台灣同胞對台灣的前途命運更加感到迷茫。

文章指，在「和平統一、一國兩制」基本方針指引下，兩岸從緊張對峙走向緩和改善，進而走上和平發展道路、開啟和平統一進程，為台灣的前途和台灣同胞的福祉展現了新的光明前景。

文章稱，結束台灣被外部勢力挾制的歷史，實現兩岸的最終統一，是台灣迎來光明前途、確保台灣同胞福祉的唯一正確的道路。文章指出，在當前兩岸關係複雜嚴峻、「台獨」分裂勢力蠢蠢欲動、外部勢力干擾挑撥的情況下，台灣同胞應該冷靜理性地思考自己福祉和台灣的前途。

文章強調，今天，我們比歷史上任何時期都更有信心和能力實現中華民族偉大復興，同時也更有信心和能力，排除各種干擾因素，解決台灣問題，完成國家統一；未來30年，大陸也將繼續推動兩岸關係和平發展，實現和平統一的目標。

文章說，隨著民族復興進程的推進，大陸綜合實力和國際影響力持續提升，大陸的戰略優勢繼續擴大，國際社會一個中國格局更為穩固，排除外部干擾的實力更強，引領兩岸關係的主導權更牢，促進統一的感召力更大，國家完全統一必將在民族復興的進程中實現。