【觀察】誰捅破了「和統無望論」的窗戶紙？

近期兩岸最火的議題之一，就是美國在台協會前主席薄瑞光（Raymond F. Burghardt）在12月2日稱「兩岸和平統一無望」，姑且不論它出現的時間點是否有替民進黨在台灣2020總統大選中助選的可能性，而它之所以能吸引兩岸民眾的目光，還是因為兩岸關係的走向始終是雙方民眾的主要關切。

「和統無望論」最早於2014年在兩岸互聯網上便有討論，此外亦可追溯到2016年由大陸學者李毅提出的說法，有人認為這表示李毅是支持武統的。在邏輯上來說，非甲並非就是乙，除非僅有甲和乙的唯二選項。而兩岸關係的最終發展在統一和獨立之下，則至少可以分成武力或和平，因此共有四種可能的組合，即和平獨立、武力獨立、和平統一和武力統一。

不過現在的局面就不算在這四種發展之中，不論是「一中原則」、「兩岸分治」、「九二共識」或「維持現狀」都是用來描述兩岸和平但尚未統一的詞彙。因此如果深入分析，可以說兩岸之間目前是處於既和平但又有戰爭風險的微妙關係，因此其實兩岸之間的選項有六種組合。而所謂的「和統無望論」僅僅是否定其中一種可能性（即和平統一）的說法。

換句話說，李毅就他個人的觀察提出「和統無望論」，但不代表他就鼓吹「武統」，不過對一般兩岸民眾而言，似乎認為在中國官方堅持「一個都不能少」的前提下，兩岸發展只有「武統」或「和統」的兩種可能選項。

而薄瑞光在此刻重提「和統無望論」對許多大陸民眾來說，恰恰是捅破了兩岸關係未來走向的「窗戶紙」。主要原因在於「和平統一」的現實性產生在大陸民眾的心中也只是一代人的事情，而它的背景可從中國大陸在2001年加入世貿組織後，隨着中國和平崛起的經濟影響力在全球不斷擴大，而在這個意義上，未來有一天兩岸經濟融合或能實現，大陸民眾才認為「和平統一」具有現實性。否則在上一代人的心中，「定要解放台灣」伴隨着其實是「武力統一」，而其針對的是所謂的「台獨」和外部勢力。

換句話說，其實大陸民眾也曾經對於「和平統一」有過熱切的期待。不過，隨着2019年6月份的香港反修例風波，大陸民眾也受到了「再教育」，香港做為一個「愛國主義教育」的案例，在港台類比的情況下，讓許多民眾意識到，兩岸經濟整合並不能做為兩岸統一的「充分條件」。反之，台灣年輕人受到的「去中國化」教育和台灣社會日益增加的「拒統」思維，反倒可能成為兩岸分離的「必要條件」，而當台灣社會整體沉浸在「抗中拒統」的政治掛帥時，「和統無望論」便再度浮現在大陸民眾的心中。

但值得注意的是，鼓吹「武統論」其實並不符合中國和平崛起的目標，反倒成為美國拿來制衡中國的「說辭」，同時在兩岸關係中，它將使得兩岸民心越離越遠。因此可以說，在兩岸問題上，大陸官方和民眾之間「理性與感性」的矛盾一直存在，而北京如何做到「情理交融」地面對和處理台灣問題，將成為北京在中美大國博奕中不可避免的管控項目，也考驗北京的政治智慧。