【布魯氏菌病】蘭州逾千市民元旦到醫院檢查　多人呈陽性反應

中國農業科學院蘭州獸醫研究所早前爆發大規模感染布魯氏菌病事件，連同相關連的機構及大學，至少有多達181人被確認呈陽性反應。 元旦當日，甘肅蘭州有過千人到當地11間指定醫院，排隊做布魯氏菌抗體檢測，醫院要臨時增派人手處理。據悉，有部分早前做檢測的市民呈陽性反應，嚴重者有明顯臨床病徵。

蘭州居民趙先生，其所居住的屋苑距離研究所約590米。一家五口12月初到醫院檢測，結果顯示夫妻二人及母親同受感染。（澎湃新聞）

據內媒《財新網》報道，到醫院排隊篩查布魯氏菌病的市民都是蘭州生物藥廠周邊的居民。他們登記完身份信息後，就會被安排抽血檢測。有不少人焦急地詢問醫生何時會出檢查結果及未來的治療安排。現場的醫院工作人則員表示，檢測結果大約會在一周後告知，目前尚未有治療安排。

報道稱，已有部分早前進行檢測的市民被發現有陽性指標，他們居住在研究所及藥廠附近，最嚴重的1位女性市民在滴度1:400為陽性的基礎上，還伴有明顯臨床症狀。

中牧蘭州生物藥廠使用過期消毒劑致使滅菌不徹底，令位於下風位的蘭州獸醫研究所爆發大規模感染布魯氏菌病事件。（資料圖片）

去年12月26日，甘肅省衞健委、省農業農村廳，及蘭州市政府聯合通報蘭州布病事件調查結果，指蘭州生物藥廠在獸用布魯氏菌疫苗生產過程使用過期消毒劑，令生產發酵罐廢氣排放滅菌不徹底，攜帶含菌發酵液的廢氣形成含菌氣溶膠。由於蘭州獸醫研究所位於藥廠下風位，人體吸入或黏膜接觸產生抗體陽性，造成此次事件。

通報稱，該次事件屬偶發，涉事的藥廠生產車間去年12月7日已停止生產，而截至去年12月25日，蘭州獸醫研究所學生和職工共181人被驗出感染布魯氏菌病。

【話你知．布魯氏菌病】