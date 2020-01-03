家中遭強拆又被判刑三年　江蘇出獄男子殺害村官女兒後自殺

江蘇省揚州市儀徵市原村幹部楊某榮的女兒2020年1月1日被人持刀殺害，嫌疑人為同村村民彭在林，行凶後自殺身亡。 媒體調查發現，數年前楊某榮當時還擔任劉集村的村幹部時，彭在林家曾遭強拆，他曾起訴政府，但被法院駁回。還有消息指，彭在林本人曾因犯擾亂社會公共場所秩序罪被判刑。

據澎湃新聞1月2日報道，儀徵市公安局1月2日通報，該市1日19時許發生一起故意傷害致人死亡案件，一人死亡、兩人受傷。經查，彭在林（男，48歲，劉集鎮人，無業）有重大作案嫌疑。1月2日9時許，儀徵市公安局發現嫌疑人彭在林自殺死亡。

當地警方貼出的通報。（網絡圖片）

天眼查公布的「彭某林與儀徵市劉集鎮人民政府財產損害賠償糾紛一審民事判決書」顯示，彭在林訴說，劉集鎮人民政府2014年4月14日下午，指使不明身份的人員對他的住房及倉庫進行衝砸。7月9日，劉集鎮政府將他經營的養豬場推倒，場內財物均被掩埋。7月15日，政府再次指使他人搶奪他種植的花木。他請求法院判令被告賠償各項損失145.9萬人民幣並承擔訴訟費用。儀徵市人民法院認為，本案不屬於民事訴訟的範圍，駁回彭在林的起訴。

自稱是彭在林妻子周某梅的人曾於2016年5月8日在中國法院網留言，稱丈夫彭在林的父母在當地政府的拆遷中去世，彭還被毆打。家庭財產損失巨大。

原村幹部楊某榮的女兒被殺害。（網絡圖片）

據周某梅的描述，彭在林2014年11月5日因犯故意毀壞財物罪，被判三年，緩刑四年；因擾亂社會公共場所秩序被判刑三年，已被送江蘇鹽城大豐大中勞改農場。不過中國裁判文書網或其他公共平台沒有檢索到相關判決書。

當地村民說，彭在2019年夏季出獄，數月前曾去楊某榮家中叫罵，「由於沒有實質性傷害，所以警方沒采取強制措施。」

村民說，約兩三年前，楊某榮當時還擔任劉集村的村幹部時，彭在林房子被拆。「彭在林（性格）比較較真，他也因此被關進牢裏。」楊某榮後來被調至鎮上工作。

據村民描述，彭某林2020年1日持刀行兇。楊某榮妻子在與彭搏鬥時手部受傷，正在醫院治療。該村民家人曾去醫院看望。楊某榮說，「要是砍的是我就好了，衝着我去就好了，不能衝着我女兒。」楊某榮的女兒今年26歲。

（澎湃新聞）