記者刨根問底被踢出群組列黑名單　江西國企遭疑「沒風度」急澄清

近日在江西南昌，部分架空道路出現堵塞情況引起市民關注，當地傳媒紛紛跟進。之後，針對架空道路部分工程何時動工，以及影響施工的廢棄電信樓何時拆除等問題，有記者採訪了業主單位「南昌城投集團」，不料卻被城投集團的職員斥為「搞事情」和「添麻煩」，後來更被踢出媒體聯絡群組和列入黑名單。 事件曝光後引起熱議，該記者所屬的傳媒機構「南昌交通廣播」並發文批評城投集團沒有風度。後者則於周五（16日）回應稱，將記者踢出聯絡群組，是員工個人行為，與集團企業無關。

資料顯示，南昌城投集團是南昌政府出資設立的國有獨資企業，職能包括負責市政府指令性城市基礎設施項目的開發建設，以及管理和經營市政府授權的房地產等。

南昌城投集團是南昌政府出資設立的國有獨資企業。（南昌城投集團網站）

據南昌交通廣播15日報道，當地一處架空道路附近的電信樓，早於2013年就被納入了拆遷範圍，但工程遲遲未有進展。於是其記者在13日聯繫了南昌城投集團宣傳方面的負責人，惟對方當時回答稱「領導出差，需等領導回來再做回覆」。翌日該記者再次詢問這名負責人，想知道對方的領導是否出差歸來以及何時能採訪，卻發現自己的微信已被加入黑名單。

該記者其後在「市城投媒體聯絡群組」質問，城投集團的員工為何這樣處理記者的採訪，卻反被這名負責人斥責是在問一些「搞事情」和「給政府添麻煩」的問題，並傲慢地表示「我們既無法回答，也沒有時間接待這樣的記者」，隨後還將這名記者踢出了群組。

群組內的聊天記錄顯示，南昌城投的員工稱無法接待「給政府添麻煩」的記者。（網上圖片）

據悉，南昌交通廣播的記者被踢出聯絡群組後，該群組內有其他記者為其鳴不平，留言稱「如果你們城投只允許記者報道你們想報道的，碰到你們不想報道的，就直接把記者拉黑刪除，踢出群。那實在沒甚麼可跑的了。」

這位記者還稱，「今天（15日）全網都在撐環球時報付國豪，我來撐一下同行記者。先退群為敬。」

有其他記者留言力撐被踢出群組的同行。（網上圖片）

事件隨後引發不少大關注和討論，至周五（16日），南昌城投集團總經理助理馮敏回應稱，關於記者在採訪過程中被質問「為何刨根問底」、拉黑微信、踢出群組一事，屬於當事人個人行為，與集團企業無關。此外，她還表示，當事工作人員剛到城投不久，目前剛過了試用期，至於後續如何處理，集團將在當天下班之前確定以何種方式致歉。

（綜合報道）