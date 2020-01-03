習近平新一年首個工作會議　中央財經委聚焦環保及經濟兩大問題

國家主席習近平周五（3日）以中央財經委員會主任身份，主持召開中央財經委員會第六次會議，聚焦「黃河流域生態保護和高質量發展問題」和「成渝地區雙城經濟圈建設問題」。

習近平重視黃河流域的貧困問題。圖為習近平（右一）2019年9月17日在鄭州了解黃河保護問題。（新華社）

對於上述兩大問題，習近平要求黃河流域必須下大氣力進行大保護、大治理，走生態保護和高質量發展的路子。習近平還要求推動成渝地區雙城經濟圈建設，在西部形成高質量發展的重要增長極。

對於黃河流域的問題，習近平早在去年9月19日視察河南時已正式將其上升為國家級戰略，與京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設同級。彼時，習近平在鄭州召集13個省部級大員討論涉及黃河的環保和發展問題，強調要以「綠水青山就是金山銀山」理念加強生態保護治理、保障黃河長治久安，促進全流域高質量發展。

習近平還說，黃河流域還是打贏脱貧攻堅戰的重要區域。而2020年是中共制定脱貧和實現全面小康最後期限。

習近平談到的第二個問題是「成渝地區雙城經濟圈建設問題」，這一地處長江上游的經濟圈在2011年就獲得中南海立項規劃。按當時規劃，到2020年，成渝經濟圈將成為中國綜合實力最強的區域之一。事實上，在2014年，發改委就將成渝城市群列入國家級城市群之列，2017年國務院亦批覆成立四川、重慶自貿區，以強化兩地對外開放力度。及至在2019年8月26日的中央財經委第五次會議上，習近平亦有聚焦「推動形成優勢互補高質量發展的區域經濟布局問題」、「提升產業基礎能力和產業鏈水平問題」。

無論是「黃河流域生態保護和高質量發展問題」還是「成渝地區雙城經濟圈建設問題」，背後都折射中共既要環境保護、也要區域平衡發展，更要致力於扶貧。

習近平於12月31日晚上7時發表2020年新年賀詞。（新華社）

正如習近平在2020新年賀詞中提到，「2020年脱貧攻堅決戰決勝年衝鋒號已吹響，要萬眾一心加油幹，越是艱險越向前，把短板補得再紮實一些，把基礎打得再牢靠一些，堅決打贏脱貧攻堅戰，如期實現現行標準下農村貧困人口全部脱貧、貧困縣全部摘帽。」