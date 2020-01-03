【國之重器】15名設計師「獻身」　官方雜誌披露遼寧號改建內幕

國產航母「山東號」交付後，有關中國第一艘航母「遼寧號」的回憶文章近日獲得公開。黑龍江省委主辦的《奮鬥》雜誌社在最新文章有提到一個細節，指遼寧艦在改裝續建期間，共有15位設計師「獻身」。

遼寧號是中國第一般航空母艦，意義非凡。（鼎盛軍事）

文章由遼寧艦動力系統技術負責人、中國船舶重工集團公司第703研究所所長助理陳明撰寫，其於2004年3月擔任鍋爐研究室主任，和703所數名技術人員被派往大連考察軍船，對象就是即遼寧號的前身，前蘇聯的「瓦良格號」航空母艦。

陳明稱，當時瓦良格號的主鍋爐除本體外，燃燒系統、控制系統、輔機輔件、閥門儀表等都缺失，而早年間有說法指出，瓦良格號在烏克蘭停留時屢遭盜竊。其後陳明的團隊經過論證，完成動力系統修復方案的可行性報告，在報經國防科工局審查後通過。中央軍委還曾要求703所簽署一份關於動力系統要保質保量完成任務的軍令狀。

文章又指，是次是中國第一次接觸增壓鍋爐，無圖紙、無計算書、無資料，只能利用現有條件，由實物開始做逆向工程。

陳明在文章更透露，就在遼寧號進行繫泊試驗時，67歲的高級工程師李祖德因突發心梗在大連現場病逝，他是為航母工程「獻身」的15位設計師之一。

瓦良格號變身遼寧號的歷程簡要：

2002年3月，瓦良格號抵達大連港口，時任中央軍委副主席曹剛川視察；2003年9月，解放軍海軍與中船重工聯合進行勘驗。 2003年9月14日，時任中共領導人江澤民、胡錦濤等視察航母；2003年9月，海軍提出發展中國航母的設想；同年11月，海軍提出航母的綜合論證報告。 2004年6月，解放軍向高層提交研製航母報告；同年8月，中央政治局會議批准研製航母報告；8月13日，中國航母工程正式啟動；10月15日，中央軍委批准研製航母原則和總體規劃。 2005年，完成航母總體深化方案設計；2008年8月，設計通過審查；次年3月，航母建造總合同簽訂；2010年8月，航母開始繫泊試驗；第二年8月，航母海試；2012年9月25日，遼寧號正式服役。

（綜合報道）