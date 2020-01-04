【伊朗指揮官被殺】美防範襲擊　紐約洛杉磯加強戒備

美軍無人機1月2日在伊拉克巴格達國際機場附近炸死伊朗革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleiman）之後，美國雖未發現襲擊威脅，但包括華盛頓紐約及洛杉磯等加強安全戒備並發出警告，要求民眾也提高警覺，向有關方面舉報可疑的人、事、物。

美國國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）1月2日在聲明中表示，他的部門正與全國各地執法機構及其他官員合作，儘管目前沒有發現什麼，已準備應對任何威脅。

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紐約市2001年9月11發生過導致嚴重傷亡的「九一一」恐襲。市長白思豪（Bill de Blasio）稱該市因歷史緣故，警方會保護重要地點，以防「伊朗及它的恐怖份子盟友報復美國。」他說在Twitter上推文，稱該市須「將在往後一段長時間保持警覺」。

他說紐約過去一直對可能發生的恐怖襲擊保持警覺，但因慮及伊朗相比起非國家組織如蓋達組織（Al Qaeda）或ISIS來說，是一個大型的現代國家，所以威脅在一夜之間大幅增加。他在記者會上指出：「紐約人應知道，我們已進入一個艱難的現實狀況。」

紐約市警察局長謝伊（Dermot Shea）表示，紐約人預期會在敏感地帶看到更多身穿制服的警員，部分人配備長槍。他呼籲人們像平常一樣，如果你看見什麼（可疑）事情就要舉報。

洛杉磯多伊朗裔 警方籲提高警惕

有不少伊朗裔人士在當地的洛杉磯，也在美國空襲數小時後發警告，呼籲「每個洛杉磯市民發現可疑事物要通報」。洛杉磯警察局在襲擊發生後不久在Twitter發文，也做出類似的呼籲。警方沒有可信的資料顯示該市受到威脅，但會繼續監察伊朗事態發展，並會跟州、地方、聯邦政府以及國際執法夥伴就任何重大情報溝通。

在這些城市公開呼籲民眾警惕之前，美國駐巴格達大使館已呼籲身在伊拉克的國民立即離開。館方聲明指出「由於伊拉克以及本地區的局勢變得更為緊張，美國大使館敦促美國公民遵照2020年1月旅行警告，立即離開伊拉克。美國公民在可能的情況下應乘坐飛機離開，如不可行，可經陸路前往其他國家。」