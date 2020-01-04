【伊朗指揮官被殺】胡錫進 ：幸虧中國是核大國，美國只能罵

美軍在2020年新年伊始「定點清除」伊朗高級將領蘇萊曼尼（Qassim Soleimani），全球大國和地區重要國家紛紛表態，對局勢進一步的升級表達擔憂。針對此事，官媒《環球時報》總編輯胡錫進聯想到現階段的中美對抗，稱「幸虧中國是個核大國」。

胡錫進1月4日通過社交媒體微博發表上述評論。他說：「幸虧，中國是個核大國。否則的話，有這麼多矛盾，意識形態、新疆、西藏、台灣、香港，還有南海，想想看美國應該已經對中國幹了什麼？它現在只能罵罵中國，只能打一打貿易戰，它不能不剋制對中國的一些衝動。」

2020年1月3日，伊拉克民兵組織人民動員軍指揮官穆罕迪斯（左）及伊朗革命衛隊「聖城軍」將領袖蘇萊曼尼（右）於巴格達國際機場遭美軍無人機空襲身亡。（Reuters）

他說：「別以為東風41還有核潛艇不能吃也不能喝，不打仗就沒用。中國天天都在用它們，用它們參與塑造美國對中國的態度。」「看美國霸道的樣子，它已經盯上了我們，未來的博弈會很漫長。」

他在微博上說，核大國地位和一系列國防成就給了中國不受美國脅迫獨立自主發展的權利。但僅有東風41和核潛艇又是遠遠不夠的，中國還要搞好民生，改革開放，讓人民真正滿意，願意在美國施壓時捍衛這個國家。

胡錫進微博評論內容。（胡錫進微博截圖）

2020年1月3日，伊朗革命衛隊「聖城軍」（Quds Force）領袖蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）在伊拉克巴格達國際機場遭美軍無人機空襲身亡。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）宣布全國哀悼3日，稱蘇雷曼尼已經上天堂，並感謝對方生前的勇敢。哈梅內伊表示，殺害蘇雷曼尼的「罪犯」會面對「嚴厲的報復」，伊朗亦會為此加倍對美國和以色列的抵抗。