【中聯辦換人】駱惠寧曾「救火」山西　年屆65歲早前已轉任人大

據新華社4日消息，國務院任免國家工作人員，任命駱惠寧為中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任，免去王志民的中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任職務。公開資料顯示，新任中聯辦主任駱惠寧是浙江義烏人，經濟學博士學位，曾擔任過安徽、青海、山西三省的省領導，並先後主政青海、山西兩個省份，去年11月卸任山西省委書記後，又在12月被任命為第十三屆全國人民代表大會財政經濟委員會副主任委員。

值得一提的是，生於1954年的駱惠寧已經到了正部級退休年齡，今次以65歲之齡，突然從人大轉赴非常時期的香港；而駱惠寧此前也未曾擔任過與港澳工作直接相關之職務，由一省省委書記卸任後即調任中聯辦主任，回歸以來尚屬首次。

洛惠寧在12月被任命為第十三屆全國人民代表大會財政經濟委員會副主任委員。（資料圖片）

而據來自北京最權威的消息，這次調整是因應近期香港情況的變化，委任更符合香港現實發展的官員擔當中聯辦的工作，所以對中聯辦主任人選進行調整。北京最權威消息表示，中央對「王志民同志的工作充分肯定」，顯然沒有任何問責的意味。

到駱惠寧，中聯辦主任至今已歷六任。內地微信公眾號「政知圈」指出此次任命有三點不同尋常。第一，駱惠寧是歷任香港中聯辦主任中就職時年齡最大的，他出生於1954年，今年65歲；第二，駱惠寧是第一位從全國人大到香港中聯辦任職的；第三，駱惠寧是歷任香港中聯辦主任中唯一一位任前有過主政地方經驗的。

關鍵時刻「救火」山西

駱惠寧2016年出任山西省委書記時，山西正值「塌方式」腐敗後的官場生態重塑階段，在關鍵時刻主政山西，充分體現中央的信任；此後駱惠寧於2019年11月30日卸任山西省委書記。對於駱惠寧在山西省委書記任內的工作成績，新任山西省委書記樓陽生給予了高度評價：「三年半前，惠寧同志由青海來山西工作之時，正值山西政治生態在治亂中奮力治本、經濟發展在下行中奮力前行的關鍵時期」「駱惠寧同志……為山西改革發展穩定傾注了大量心血，做了大量卓有成效的工作」。

2018年12月，行政長官林鄭月娥在禮賓府與時任山西省委書記駱惠寧會面。(政府新聞處圖片)

據稱，駱惠寧善於解決難題，主政山西期間，推動山西政治生態優化重建，特別提出改革創新容錯機制，山西省出台了《關於加強黨內政治文化建設的意見》，強調黨員領導幹部帶頭作用。

此外，駱惠寧有經濟學背景，其初到山西兩個月，駱惠寧持續到山西各地調研，主要還是傾向於經濟層面；面對山西經濟發展的「燙手山芋」，駱惠寧曾表示，當前山西經濟面臨多年少有的困難，從自身看，問題的根子在經濟結構上。

曾指香港「仍然是一座金礦」

2018年，駱惠寧曾到港招商，期間高度肯定香港。在與工商界人士和企業負責人的交流中，駱惠寧指出，在祖國的開放中，香港一直有著非常重要的地位和作用。時至今日，香港仍然是一座「金礦」。

2018年，時任山西省委書記駱惠寧會見香港特別行政區行政長官林鄭月娥。（山西日報）

當年12月3日，駱惠寧曾與香港特別行政區行政長官林鄭月娥舉行會談。駱惠寧指出，在新的歷史條件下，香港在助力國家全面開放中仍具有不可替代的獨特作用，山西是把晉港友好合作放在戰略位置來看待的。

此次招商促成雙方就鼓勵香港企業赴晉投資、深化旅遊合作和人文交流、為香港青年赴內地深度學習提供體驗基地等達成共識。